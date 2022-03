Problemele grave cu care s-a confruntat Elena Marin după Survivor România. Are deja două operații

Cu ce probleme grave s-a confruntat Elena Marin după Survivor România 2022. Fosta Faimoasă are deja două operații. Fosta asistentă a lui Mihai Morar de la emisiunea „Răi da’ buni” a participat anul trecut la Survivor România 2022, de unde a venit cu mai multe probleme de sănătate, mai ales la nivelul picioarelor.

Elena Marin a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă, dar și cum decurge recuperarea.

Elena Marin susține însă că deși s-a ales cu probleme de sănătate, efortul a meritat și că a avut multe de învățat din această experiență.

„A fost o experiență, a meritat. Este foarte important cum privești lucrurile. Dacă vrei să iei partea bună a lucrurilor, cu siguranță, găsești un beneficiu. Dacă vrei să te uiți în sacul gol, vei găsi de fiecare dată ceva care nu iți convine. Important e că a fost o experiență, am învățat foarte multe lucruri din ea și am luat lucrurile ca atare”, a mai spus Elena Marin.

Elena Marin a mai spus că încă nu s-a întors la dans, în echipa Andreei Bălan, întrucât nu este complet recuperată.

„M-am accidentat. În competiție, am fost cât de cât OK, în momentul în care m-am întors din competiție și am fost la câteva investigații și am făcut 3 RMN-uri, mi-am dat seama că este ceva mai grav decât în competiție. Acolo, m-am accidentat pe traseu și acestea sunt repercusiunile”, a mai adăugat Elena Marin despre experiența prin care a trecut la Survivor România 2022.