Cătălin Zmărăndescu și Ana Dobrovie, la cuțite la Survivor 2022: ”Nu ne cunoașteți viața.” / ”Foarte inteligentă!”

Cătălin Zmărăndescu și Ana Dobrovie au fost a cuțite la Survivor 2022. Ei și-au aruncat replici acide unul altuia. Totul s-a întâmplat la Consiliul de eliminare, în timp ce Cătălin Zmărăndescu a povestit cât de greu îi este, dar și ce rușine simte pentru faptul că echipa sa trebuie să înfrunte mereu pierderi.

Nici în ediția de marți 25 ianuarie 2022, echipa Faimoșilor nu a reușit să se impună în fața Războinicilor, pierzând cu scorul de 10:5 în fața Războinicilor, în jocul pentru recompensă. În timp ce Cătălin Zmărăndescu și-a exprimat suferința și rușinea îndurate, Ana Dobrovie, de la echipa Războinicilor a izbucnit în râs. Acesta i-a văzut reacția și a ținut să îi dea o replică. Nici Ana nu s-a lăsat, iar dialogul dintre ei s-a încheiat cu o jignire din partea Faimosului, la adresa ei.

„Râzi? Crezi că e de râs? Ce ai făcut în viața ta ca să fii mândră? De câte ori a cântat imnul pentru tine? Felicitări ca ați câștigat, dar nu râde. Se întoarce roata” , i-a zis Cătălin Zmărăndescu, care a izbucnit în plâns după ce echipa lui a pierdut.

„Da, am adus 2 puncte, sunt foarte fericită deoarece în ultimele jocuri nu am reușit să aduc punct, și acum am echilibrat puțin și partea mea. Și aș vrea să îi dau și o replică domnului Cătălin Zmărăndescu. Înainte să ne judece pe noi, noi nu suntem persoane cunoscute, dar el nu știe despre noi, ce am făcut noi la viețile noastre, ce am adus. Așa că să se raporteze la persoanele pe care le cunoaște și să nu vorbească despre viețile noastre personale. Mulțumesc”, a spus Ana de la Războinici.

”Foarte inteligentă. Super inteligentă, bravo!”, a replicat instant Cătălin Zmărăndescu