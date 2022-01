Eliminare mult așteptată la Survivor România 2022. Andreea Tonciu pleacă acasă, Otilia Bilionera a izbucnit în plâns VIDEO

După ce Faimoșii au pierdut recompensa de marți, 25 ianuarie, în fața Războinicilor, scor 10-5, a urmat consiliul de eliminare. Nominalizații sunt Otilia Bilionera, propusă de Laura Giurcanu, Andreea Tonciu și Robert Niță.

Un nou Consiliu de eliminare la Survivor România 2022. Azi vom afla ce Faimos părăsește competiția. Daniel Pavel a încercat să ia pulsul echipei, pentru a afla ce se întâmplă în tabăra lor.

Laura Giurcanu, cea care a nominalizat-o pe Otilia, a spus:

„Una dintre nominalizări a fost a mea și îmi doresc ca Otilia să nu plece. Sper să fie Robert sau Andreea, am discutat mult despre asta. Noi ne pregătim pentru o nouă săptămână, nu plecăm capul, nu renunțăm. Suntem o echipă. Avem energie low de la lipsa hranei, dar suntem mai aproape unul de celălalt. Așteptăm săptămâna care vine. Toți trag la căruța asta, sperăm să se vadă în zilele următoare”, a spus Laura Giurcanu.

CRBL a ținut să își spună și el punctul de vedere:

Andreea Tonciu, propusă spre eliminare, a declarat:

Otilia Bilionera a spus că totul depinde de dorința divinității:

„Am venit aici pentru a mă autodepăși, de a uita de problemele de acasă, trauma cu fostul management care m-a lăsat fără nimic după 7 ani de muncă. Am venit să învăț să mă iubesc mai mult, să fiu mai bărbătoasă, să nu mai profite nimeni de mine. Cred că am avansat cât de cât, văd o schimbare în bine. Totul se întâmplă cu un motiv. Nu este ok să te împotrivești destinului, Dumnezeu știe ce este mai bine pentru noi. Voi lupta mai departe alături de colegii mei, să aduc puncte. Dumnezeu vorbește și prin oameni”, a mărturisit Otilia, nominalizată de Laura.