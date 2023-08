Ce s-a ales de fiica lui Cătălin Zmărăndescu. Din ce face bani, de fapt

Alexandra și Cătălin Zmărăndescu au avut întotdeauna o relație controversată. Tânăra nu mai ține legătura cu tatăl său, un cunoscut sportiv din țara noastră. Ce s-a ales de ea, poți afla în rândurile de mai jos. Din ce face bani fiica fostului concurent de la Survivor România. Foto

Cătălin Zmărăndescu este unul dintre cei mai apreciați sportivi din țara noastră. S-a aflat în centrul atenției publice în nenumărate rânduri. Nu o dată s-a întâmplat să fie subiectul controverselor, pe fondul relației pe care o are cu cei doi copii din primul său mariaj, Alexandra și Mihai.

Dacă disputele păreau să nu se sfârșească, astăzi un lucru este cert: niciunul dintre cei doi copii nu mai vorbesc cu tatăl lor. Spre deosebire de fratele său, Alexandra Zmărăndescu a decis să stea departe de camerele foto ale paparazzilor, dar și de intervențiile în mass-media. A ales o viață mai discretă.

Cu toate acestea, Alexandra Zmărăndescu îi seamănă lui Mihai. Amândoi sunt firi rebele, acest lucru find pus în evidență și de alegerile pe care le fac. Fiicei lui Cătălin Zmărăndescu îi place să facă totul exact așa cum își dorește. Dovadă sunt și tatuajele pe care le are.

„Cel de pe frunte (tatuajul – n.r.) reprezintă că am depăşit o perioadă destul de grea din viaţa mea. Am simţit nevoia să fie la vedere. Să ştie toată lumea că sunt binecuvântată şi am reuşit să trec peste.

Tatuajul acesta (de pe braţul drept – n.r.) o reprezintă pe mama, aici este fratele meu, care ţine lăbuţa pe mine, semn că mă protejează”, a spus Alexandra Zmărăndescu.