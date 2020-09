Cătălin Zmărăndescu e tătic! Soția lui a născut azi. Cum se simt mama și bebelușul

Cătălin Zmărăndescu este un om cu adevărat împlinit, după ce soția sa a născut a doua oară. Cei doi aveau împreună o fetiță, iar familia s-a completat și cu un băiețel. Fostul luptător a explicat că în familia sa este perfectă armonie, cu o singură excepție. Atunci când bebelușul Cătălin jr. primește lapte de la sân de la mama sa. Asta pentru că sora sa, recent înțărcată, este cam geloasă pentru că a fost scoasă de la porție. Fostul participant de la „Ferma” spune că a găsit soluția pentru a împăca pe toată lumea.

Soția lui Cătălin Zmărăndescu a născut pe 3 septembrie, la o maternitate din Târgoviște

„Cătălin Jr. este foarte bine. A primit nota 10 la naștere, a avut 4,300 și 50 de cm. E cuminte, mănâncă, doarme. Spre deosebire de Matilda care a fost o răzvrătita din prima zi, a făcut gălăgie ca să zic așa, dar Cătălin a fost foarte cuminte. Momentan, nu știm mai încolo. A fost un moment cumva deosebit când am adus bebelușul acasă.

Am aranajat cumva momentul, pentru nu știam cum va reacționa Matilda. Întâi a intrat mama ei în casă, am încercat să o pregătim. Apoi, am intrat eu cu băiețelul și i-am spus „uite, ce ți-a dat tati”. Când l-a văzut pe bebeluș a fost fericită, a fost bine. Însă până l-a văzut la sân, apoi o jumătate oră nu ne-am mai înțeles cu ea. A început să plângă, a fost dezastru.

Ea fost înțărcata de curând și cred că a fost destul de geloasă, dar am găsit o soluție acum. Când îl pune pe bebe la sân, o pune și pe ea cu capul pe celălalt. Aseară, spre exemplu, când l-am schimbat, s-a comportat foarte bine. L-a ținut în brațe, i-a dat suzeta, l-a iubit.

De ceva timp este peste tot cu mine: doarme cu mine, eu îi fac micul dejun, îi fac coditele, o duc la grădiniță, deci nu prea mai e cu mami. Vedem cum va fi pe viitor. În rest, mă bucur foarte mult, sperăm să fie totul bine, chiar sunt fericit și împlinit acum”, a spus Cătălin Zmărăndescu pentru Click.

Soția lui Cătălin Zmărăndescu a născut în urmă cu o săptămână, pe 3 septembrie, prin cezariană, la o maternitate din Târgoviște. Fostul luptător mai are doi copii din prima căsătorie, pe Mihai și Alexandra. Fiul său cel mare are deja 19 ani și este un nume important în lumea sporturilor de contact.