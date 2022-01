Cătălin Scărlătescu își deschide restaurantul, în sfârșit! Unde pot mânca fanii lui ca la Chefi la cuțite EXCLUSIV

Cătălin Scărlătescu își va deschide primul restaurant pe 13 februarie, în București. Decizia legată de acest proiect aparte din viața sa fusese luată încă din toamna lui 2021, dar anumite probleme legate de pandemie și onorarea contractelor sale profesionale au dus la amânarea acestui eveniment. Iar data e bătută în cuie, în ciuda noilor amenințări venite din partea tulpinei Omicron

Pentru îndrăgitul chef cu mare impact la public, anul 2022 se anunță unul cu totul special. Și asta nu doar fiindcă îi va aduce marcarea primilor 50 de ani de viață! Printre altele, luna viitoare, chef Scărlătescu a anunțat în sfârșit deschiderea propriului său restaurant.

Decizia legată de acest proiect aparte din viața sa fusese luată încă din toamna anului trecut, dar anumite probleme legate de pandemie, dar și onorarea contractelor sale profesionale au dus la amânarea acestui eveniment atât de așteptat. Și nu doar de către Cătălin Scărlătescu.

Acesta a anunțat în premieră pentru impact.ro și data producerii marelui eveniment: 13 februarie, a doua duminică din lună.

„Data de 13 februarie 2022 nu e una aleasă întâmplător pentru deschiderea restaurantului meu. Un bun prieten își botează atunci copilul și am decis că vom lega aceste două evenimente. Ca atare, cum nu putem lăsa copilul nebotezat, data de 13 februarie a fost bătută în cuie.

Dacă această mare dilemă a fost în sfârșit rezolvată, Cătălin Scărlătescu mai are una, cel puțin la fel de complicată, de rezolvat. Și anume, cum își „va boteza” propriul restaurant.

”Încă nu m-am hotărât, sincer vă spun, asupra vreunei variante de nume. Am vreo 3 în minte, dar încă nu am decis asupra uneia. Știu, o să-mi spuneți că și în toamna trecută mă aflam în același stadiu, dar acesta este adevărul. Nu am făcut niciun pas înainte în această chestiune. Nu știu dacă e neapărat un lucru bun sau rău, dar știu că-mi doresc un nume aparte.

Cel mai probabil voi face alegerea finală pe ultimii metri, puțin înainte de inaugurare. Însă nu vă voi spune nici variantele mele de lucru. Păstrez doar pentru mine. Și să știți că nu mi-e frică de ceea ce se anunță. În fond, nu murim de două ori. Dacă de mâncat o poți face de mai multe ori, de crăpat, doar o singură dată!”, a adăugat cu umor cunoscutul chef.