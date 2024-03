Cătălin Scărlătescu a izbucnit nervos după acuzele producătoarei de la Antena 1: ‘Noi suntem sclăveți și trebuie să stăm aplecați’

Cătălin Scărlătescu a reacționat dur, după ce producătoarea executivă a emisiunii Chefi la cuțite, Roxana Paulică, a făcut acuzații șocante la adresa foștilor jurați de la Chefi la cuțite. După acele afirmații, Cătălin Scărlătescu i-a transmis acesteia un mesaj neașteptat!

În toamna lui 2023, Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au anunțat că nu mai fac parte din echipa Chefi la cuțite, de la Antena 1. Postul de televiziune a fost nevoit să le găsească rapid înlocuitori. Richard Abou Zaki, Ștefan Popescu, Orlando Zaharia și Alexandru Sautner au acceptat să facă parte din show-ul culinar.

Mai mult de atât, Antena 1 i-a dat în judecată pe cei trei jurați. Pe de altă parte, Cătălin Scărlătescu a răbufnit și a precizat că Antena 1 nu le-a plătit lui și lui Dumitrescu și Bontea salariile pentru sezonul 12.

Roxana Paulică, mâna dreptă a Monei Segall, a fost deranjată de aceste declarații, așa că i-a transmis un mesaj public lui Cătălin Scărlătescu, dar și celorlalți doi bucătari, Bontea și Dumitrescu. Aceasta a precizat că aceștia au alergat după bani mai mulți în pauza dintre filmări.

„Dragă Cătălin, încerc să îți transmit ceva într-un limbaj uman, căci la cel juridic nu ne pricepem niciunul dintre noi. Am stabilit împreună ceva, un program, iar voi v-ați răzgândit cu 3 săptămâni înainte de a începe filmările pentru că ați zis că erați obosiți. Nu poate cineva să creadă că erați obosiți, în septembrie, de la filmările finalizate în aprilie. Toți 3 simultan. Nu e posibil! Realitatea iese la iveală abia acum, Cătălin, din ce declari public: te consideri mai presus decât emisiunea, stația, publicul sau echipa care te-a ales acum 12 ani și te-a construit ca personaj public.”, a fost o parte din mesajul acesteia.

Vezi și: Schimbarea care a apărut în noul sezon Chefi la Cuțite. Irina Fodor a făcut anunțul

Cătălin Scărlătescu a luat atitudine după declarațiile făcute de producătoarea Roxana Paulică de la Chefi la cuțite. Bucătarul s-a apărat, declarând că nu din cauza banilor a plecat de la Antena 1.

„Să știi că nu e nimic nasol. Uite, ca să știi, gândește-te că eu dacă alergam după făcut bani… Uită-te în conturile Antenei 1 și uită-te cât au câștigat ăia, nu noi, că noi am luat pleavă. Noi am luat puțin, am luat cât trebuia să luăm. Roxana Paulică, săraca… Cred că și mai puțin decât noi. Alții au câștigat bani mulți, nu noi. Chiar n-a fost de bani. Poți să scrii că noi n-am ajuns să negociem bani cu Antena 1 pentru ultima perioadă din viața noastră. Noi chiar n-am vorbit de bani.

Gașca s-a spart când noi le-am spus că vrem să facem doar un sezon pe an, că nu mai putem, că suntem obosiți. Și ei n-au înțeles. N-am nimic să le reproșez, absolut nimic. Ei se cred Dumnezei și noi suntem niște sclăveți, care trebuie să stăm aplecați, să ne jecmănească, să tragă de noi. Cam asta știu ei să facă. Adică n-am fost buni atâția ani de le-am făcut niște ratinguri de n-au visat ei în viața lor?”, a declarat fostul jurat de la Chefi la cuțite, pentru Fanatik.