Cătălin Moroșanu, poveste ireală alături de actuala soție. Ce făceau cei doi, fără nicio jenă

Cătălin Moroșanu are o familie frumoasă alături de soția lui, Georgiana. Cei doi sunt împreună de mulți ani, iar sportivul recunoaște că a fost prima fata pe care a dus-o acasă și a prezentat-o mamei sale.

Pe vremea când s-au cunoscut, Georgiana avea 16 ani, iar Cătălin Moroșanu 17. Erau doi copii, însă s-au îndrăgostit imediat și au trecut împreună prin multe greutăți. Acum, sportivul a devenit celebru, însă relația lui de cuplu a rămas la fel de frumoasă ca în adolescență.

„Soția mea este prima fată pe care am adus-o acasă la mama și singura. Ne-am cunoscut în tren, făceam naveta. Ea avea 16 ani și eu –17. Eram copii. Am văzut-o și mi-a plăcut foarte mult de ea. Am cucerit-o când nu eram celebru. Țin minte că aveam 10 lei în buzunar și puneam amândoi bani ca să cumpărăm napolitane”, a povestit Moroșanu într-un interviu acordat Revistei Viva!

Cătălin Moroșanu și Georgiana sunt de mai bine de 18 ani împreună. Cei doi au o fetiță minunată, de care se bucură în fiecare zi. Sportivul a vorbit despre fiica lui, Natalia, și se declară extrem de fericit alături de familia lui. În plus, povestea Moroșanu, și-ar mai dori un copil.

"Eram amândoi virgini de când am început. Am rămas împreună, a fost lângă mine și când stăteam la cămin și împărțeam împreună o conservă de ton sau ceva și acum a rămas lângă mine când i-am oferit totul. Chiar sunt norocos că am găsit-o pe soția mea și frumoasă și eu… Moartea din Carpați, uită-te la mine. Am avut norocul asta, mi-a dăruit o fetiță frumoasă. O cheamă Natalia și nu a fost niciodată de acord cu faptul că am ajuns celebru, știa care este plata, lipsa de acasă, multe sacrificii, dar a mers mai departe, am făcut un copil, o să mai facem un copil, ea este medic stomatolog, a terminat și ea 2 facultăți, economia și stomatologia, acum lucrează și ea.

Tot timpul ne-am împins unul pe altul, ne-am dorit mai multe chestii unul de la altul și uite așa resusim să ne împingem și reușim să fim o familie. Eu respect femeile din două motive: datorită mamei mele și soției mele, pentru că am văzut că există și astfel de femei', a declarat Cătălin Moroșanu, invitat la o emisiune.

Recent, Cătălin Moroșanu i-a transmis un mesaj emoționant soției sale, la 19 ani de relație. Din păcate, momentul aniversării l-a prins pe sportiv la Survivor, în Republica Dominicană, departe de casă. El a pregătit anterior mesajul pe care i l-a transmis soției sale cu ajutorul unui prieten.