Cum a pierdut Cătălin Moroșanu sute de mii de euro, în doar câteva luni. Ce a pățit luptătorul

Cătălin Moroșanu, un model de urmat! Deși a pierdut sute de mii de euro, a venit în ajutorul „tăticului călăreț” de la Iași. Ce a pățit luptătorul și cum a ajuns într-o situație ca asta?

Cătălin Moroșanu este un exemplu demn de urmat. Cu toate că stă prost la capitolul financiar în ultimul timp, acesta l-a ajutat pe cel cunoscut în presă drept „tăticul călăreț” să își poată cumpăra o casă. Din păcate, pandemia de coronavirus l-a afectat și pe el destul de tare. Luptătorul a pierdut foarte mulți bani. Mai exact, a pierdut două evenimente care i-ar fi adus un câștig de aproximativ 100.000 de euro, a dezvăluit acesta prin transmisiune telefonică la Teo Show.

De asemenea, a adăugat că sponsorii săi nu-și permit să plătească următorul eveniment, cerând la finalul declarației sale ajutorul Guvernului. Acesta își dorește mult ca toată situația în care ne aflăm să se termine cât mai repede, compătimind astfel toți sportivii care se chinuie să rămână în forma de dinainte. Din păcate, ei sunt una din cea mai afectată categorie de criza sanitară, pentru că își pot pierde repede abilitățile, din cauza lipsei de antrenament.

„Da, am pierdut foarte mulți bani. Am pierdut doua contracte, unul cu Primăria Galați, unul cu Primăria Cluj. Trebuia să vină luptători din Olanda, era un eveniment de K1. Cam în jur de 100.000 de euro am pierdut și nici sponsorii mei nu mai pot plăti pentru urmatorul eveniment. Ajungem să nu mai facem evenimente din astea mari și ne ducem la vale. Trebuie să ne ajute și Guvernul cu ceva. Să vedem ce măsuri s-au luat pentru sportivi. Dacă sportivii stau prea mult în izolare își pierd din abilități. Nu ai voie la sala, trebuie să te antrenezi. Eu acum am făcut burtă, na, sunt promotor. Sportivii trebuie mereu să se țină în formă”

Cătălin Moroșanu