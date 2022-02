Cătălin Măruță prezintă Vorbește lumea după ce Adela Popescu a făcut un anunț crunt: „La noi în casa spui că e secţie de covid”

Cătălin Măruță vine la cârma emisiunii ‘Vorbește Lumea’. Adela Popescu este din nou infectată cu COVID-19, iar ceilalți doi colegi de platou se află și ei în izolare, după ce au fost testați pozitiv. Cum se simt prezentatorii emisiunii de la PRO TV? Vedetele încearcă să treacă peste această perioadă cu ajutorul celor dragi. Cum arată o zi din viața lor și ce spune actrița? „La noi în casa spui că e secţie de covid.”

Fanii emisiunii ”Vorbește Lumea” au luat la cunoștință multe schimbări de-a lungul ultimelor luni. Adela Popescu și cei doi prezentatori lucrează din nou de acasă. Actrița a fost testată pozitiv cu coronavirus, iar ceilalți doi moderatori s-au izolat corespunzător după ce au luat contact cu o persoană infectată cu COVID-19.

Lucrurile s-au complicat puțin pentru telespectatorii care doreau să îi vadă în platou. Cu toate astea, producătorii au găsit soluția și i-au înlocuit cu Jorge, Cosmin Seleși, iar acum cu Cătălin Măruță. Fosta cântăreață a povestit că locuința ei seamănă din ce în ce mai mult cu o secție de coronavirus. Amintim că până și copiii artistei au fost testați pozitiv, dar au forme ușoare.

Soţul nu are nimic, se testează în fiecare zi! Copiii cred că au avut înaintea noastră, de fapt! Cel mic are şi nişte mucisori”, le-a mărturisit Adela Popescu telespectatorilor.

„Am început să tuşesc! la noi în casa spui că e secţia de covid. Vorbesc zilnic cu părinţii mei, totul e bine. Copiii sunt bine şi ei, au descoperit nişte jucării mai vechi. Temperatura nu am avut. dar ieri am avut nişte episoade de ameţeală cruntă şi am amorţită o parte din cap aşa am păţit şi data trecută.

„Asta e dovada clară că suntem o echipă sudata, nu ne lăsăm la greu unul pe altul. Am făcut şi febră, dar nu mare, a trecut de la sine, din fericire. Eu sunt acasă, toţi trei avem. Am luat de la fetiţă.

Am un simptom foarte ciudat: de vreo două zile îmi vine să fac curat în casă. Nu am mai avut niciodată aşa impuls. Am curăţat balconul, am dat cu aspiratorul, am dat cu mopul. Mă sperie asta!”, a povestit Bogdan Ciudoiu.

„Eu nu am făcut febră, doar mă doare gâtul. Tot de la Adela am luat şi de data asta. Sunt izolat în altă parte, soţia am lăsat-o singură acasă”, a mărturisit și Shurubel.