Cătălin Măruță, out de la propria sa emisiune. Cu cine îl va înlocui PRO TV chiar azi

Pe 30 ianuarie vestea infectării lui Cătălin Măruță cu COVID-19 venea ca un șoc. În același context se confirma infectarea și a Andrei și a fetiței acestora, singurl neinfectat fiind baiețelul celor doi. Ulterior s-a confirmat și infectarea acestuia. Din momentul anunțului Cătălin Măruță intra în carantină, iar emisunea sa de la PRO TV era prezentată de diferiți colegi. Acum aflăm că show-ul ”La Măruță” va avea un nou prezentator, în persoana lui Horia Brenciu.

După articiile făcute de producători pentru a putea prezenta în continuare emisunea, se pare că logistica și costurile s-au dovedit a fi prea mari. Astfel s-a decis că show-ul să fie prezentat pentru o perioadă de colegul de trust, Horia Brenciu, dar nu singur, ci alături de Andreea Raicu, care revine pe micul ecran după o lungă absență. Anunțul noilor modificări le-a făcut chiar Horia Brenciu, pe contul său de Facebook, postare în care scria:

Momentul in care m-a sunat Catalin Maruta să mă întrebe dacă pot veni, in locul lui, la prezentarea emisiunii de azi… Așadar, ne vedem de la 15.00, pe Pro TV. Oare mai știu sa prezint?! Mă salvează Andreea Raicu, oricum! ”, a scris Horia Brenciu pe Facebook .

”Breaking News! M-a sunat Cătălin Măruță! E în carantină… Se simte bine, dar mai are de stat o săptămână. M-a rugat să-l ajut! Bref: mâine voi prezenta emisiunea La Măruță! O să am și o parteneră: Andreea Raicu! Începem după amiaza, la 15.00, la PRO TV! Ne vedem, daaa.

Nu știm dacă este doar o glumă sau nu, dar rămâne de văzut astăzi, după ora 15:00. Cert este că nu ar fi primul care face acest lucru. Exact în ziua lansării nouluis ezon ”Românii au Talent”, cel de-al XI-lea sezon, Smiley și Pavel Bartoș au fost coprezentatorii show-ului ”La Măruță”, anunând atunci și startul din aceeași seară a noului sezon.

După aflarea veștii fanii au devenit impacientați dorind să afle cât mai multe informații despre starea de sănătate a celei mai iubite familii din showbiz-ul românesc. Andra a vorbit cu fanii despre situația actuală, vorbind despre starea micuței Eva, despre cea a lui David, și în general despre situația nedorită în care se află în acest moment.

”Am ieșit afară stă stau puțin la soare. Ieri iar nu am mai fost atât de activă pe online, pentru că iar a fost o zi din aia cu dureri musculare, dar astăzi mă simt mai bine și profit de soarele ăsta frumos. Starea mea de sănătate este bună, am doar stări de febră spre seară. În rest, mai tușesc din când în când. Într-adevăr, am rămas fără gust, fără miros.

E extrem de ciudată senzația. Andra este și ea infectată, ea are ceva dureri musculare. Eva e cea mai energică, nu are nici o treabă. David ne roagă să-i facem teste în fiecare zi, se teme să nu iasă și el pozitiv. Dacă nu o să mi se agraveze starea, cred că o să trec cu bine de acest virus. Mi-am făcut teste săptămâna trecută în fiecare zi și vineri seară abia am ieșit pozitiv.”, scria Andra pe Instagram.