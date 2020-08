Cătălin Măruță a făcut anunțul acum. Ce se întâmplă cu emisiunea lui de la PRO TV

Cătălin Măruță a anunțat pe rețelele de socializare că emisiunea sa de la PRO TV începe o nouă etapă. „Până atunci, fac cinste cu o limonadă.”

Echipa emisiunii ”La Măruță” se întoarce în casele telespectatorilor, cu multă voie bună, muzică, noutăți din showbiz și invitați speciali, de luni, 26 august, la ora 15:00. Gazda show-ului, Cătălin Măruță, le-a transmis fanilor că noul sezon este pe roate.

Măruță va prezenta în prima ediție a noului sezon, în exclusivitate, imagini cu noul membru al familiei Sînă. O echipă a emisiunii a fost la maternitate în ziua în care Anca a născut-o pe Leah, iar fosta știristă a oferit un interviu emoționant și plin de bucurie.

De asemenea, prezentatorul a declarat și că, din acest sezon, vor reveni rubricile de gătit acasă la vedete: „ Vor reveni și rubricile pe care mulți le iubesc deja, gătim acasă la vedete, mergem acasă la ele să le aflăm secretele, iar cei mai buni în orice domeniu, oamenii care merită respectul și admirația noastră, au mereu un loc rezervat pe canapeaua mea. Să înceapă distracția!”.

„Începutul de sezon mă surprinde mereu plin de viață, după o vacanță frumoasă, deci abia aștept să mă reîntâlnesc cu prietenii emisiunii. Am avut parte și de odihnă, și de distracție. Am sărbătorit-o pe Andra în acest weekend în Barcelona, a fost ziua ei și aniversarea nunții noastre, așa că am plecat într-un city-break împreună cu Eva și cu David. A fost o vară plină și simt că am energie cât să dau și la alții!”, a povestit Cătălin Măruță.