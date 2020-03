Cătălin Măruță a arătat cum ajută restaurantele în aceste zile. Reacția Ancăi Serea

Ne confruntăm cu vremuri imprevizibile, o perioadă în care autoritățile nu sunt convinse de utilitatea măsurilor pe care le iau, dar se grăbesc să ia cât mai multe. În acest moment, aproximativ 200 000 de contracte de muncă au fost suspendate, în condițiile în care multe dintre companiile din România și-au stopat activitatea. Dar, numărul lor s-ar putea dubla, a precizat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, la Digi 24. În plus, aceasta a mai spus că guvernul are bani pentru a plăti șomajul tehnic pentru angajații cu contracte suspendate.

Pintre multele decizi luate de Comitetul pentru Situații de urgență a fost și aceea de a închide restaurantele, bararurile și hotelurile, în toată țara, asta însemnând că un număr considerabil de angajați, ori vor intra în șomaj tehnic, concedii fără plată sau chiar vor fi concediați și este foarte important ca și în cazul sistemului Horeca din România să se ia măsuri urgente.

Printre cei care și-au demonstrat suportul față de cei din această industrie a serviciilor, vorbim aici de restaurante, a fost și Cătălin Măruță, alături de copii și de Andra. Pe rețelele de socializare Măruță le-a cerut celor care îi urmăresc postările să facă la fel, mai ales dacă în trecut au fost clienți ai unui restaurant. Acesta le-a cerut în felul său să comande mâncare de la restaurantele din București, sau din țară, astfel ajutându-i să treacă prin momentele grelel de astăzi.

”Am scos fetele la masă la noi in grădină! Am comandat burgeri si mâine cred că ar merge niște paste sau pește, încă dezbatem! Vrem sa comandam de la restaurantele noastre preferate pentru a le susține acum, când funcționează doar cu livrare la domiciliu. Fiecare dintre noi poate ajuta puțin, stând in casă mai ales!”, a scris vedeta pe Instagram.