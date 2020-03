Din ce familie provine Andra. Cu ce se ocupă mama, tatăl și frații soției lui Cătălin Măruță

Andra este una dintre cele mai bune voci din România. Aceasta se mândrește de fiecare dată cu familia ei, de unde a moștenit talentul muzical. Puțini știu că, pe lângă fratele ei, Mihai Săndel, și tatăl ei, Mihai Alexandru, cântă, aceasta susținând chiar un concert în urmă cu trei ani, cu ei pe scenă.

Din ce familie provine Andra

Dacă pe fratele Andrei mulți îl cunosc, fiind un cunoscut artist de muzică populară, puțini le știu pe cele două surori ale sale, Diana Mihai, în vârstă de 43 de ani și Aura Claudia, în vârstă de 36 de ani. Diana coordonează activitatea unui centru de bătrâni din Câmpia Turzii, iar Aura Claudia este specialistă în machiaj, dar și cosmeticiană, într-un centru de frumusețe din Câmpia Turzii, orașul ei natal. Astfel că, Andra se lasă adesea pe mâna surorii sale, pentru a avea un look de divă la spectacole. Deși acum au tot ce-și doresc, și copilăria celor patru frați a fost marcată de lipsuri.

”Faptul că nu am avut bani ne-a făcut mai uniţi, ştim să apreciem puţinul. Eram nişte copii tare înţelegători, nu voiam mai mult, căci ştiam că nu se poate. A fost greu, dar a fost foarte frumos. Nu îmi amintesc cadourile, ci trăirile de atunci. Toţi copiii ieşeau la geamuri şi se lăudau cu ce au primit de la părinţi, toţi aveau portocale. Într-un an ştiu că nu am mai primit nimic, şi nu am mai ieşit la geam, ca să nu ne facem de râs”, a menționat Andra, într-un interviu pentru Antena Stars.

”Mama e la fel de emotivă ca mine”

Acum, Andra se mândrește ori de câte ori are ocazia cu familia sa. Aceasta a postat și pe blogul personal o imagine cu familia sa declarând:

”M-am născut într-o familie frumoasă și bună, cu părinți iubitori și înțelegători și cu frați talentați și mereu apropiați de mine. Când ne strângem laolaltă, că pe timpuri, redevin copil și simț că sunt cea mai fericită din lume. Va mulțumesc pentru că ați avut mereu încredere în mine și ați știut să mă susțineți mereu pe drumul pe care am ales să pășesc!”, a scris Andra pe blogul personal.

De la mama artistei, Andra a moștenit sensibilitatea, după cum ea însăși a afirmat: ”Mama e la fel de emotivă ca mine, de la ea am moștenit sensibilitatea și mă bucur pentru asta”, a povestit Andra despre mama sa. Reamintim că mulți ani, tatăl Andrei i-a fost manager artisei.