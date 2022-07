Cătălin Botezatu, surprins în compania unei contese la Monaco. Ce au făcut cei doi în hotel

Cătălin Botezatu a fost surprins în compania unei contese. Celebrul designer nu s-a abținut și a fost foarte tandru cu aceasta. Vedeta e clar că face senzație oriunde merge, lucru pe care l-a demonstrat și la Balul Prinților și Prințeselor de la Monaco. Juratul de la emisiunea ,,Bravo, ai stil” a primit o invitație specială pentru a-și prezenta acolo colecția de rochii de bal. Ce s-a întâmplat între el și o doamnă superbă de la eveniment?

Cătălin Botezatu nu poate trece neobservat oriunde merge. Acesta a avut parte recent de o cucerire impresionantă. Bărbatul a fost prezent la Balul Prinților și Prințeselor de la Monaco, acolo unde a fost invitat pentru a prezenta și anul acesta colecția de rochii de bal.

Evenimentul deosebit s-a desfășurat sub înaltul patronaj al Prințului Alberto de Monaco. Juratul de la emisiunea ,,Bravo, ai stil” a arătat că și el este un prinț, așa că a făcut furori în rândul femeilor frumoase de acolo.

Designer-ul român și-a prezentat creațiile într-un eveniment pe data de 25 iunie. Bote nu a trecut neremarcat de prințese și contese. Cel din urmă a fost văzut toată seara în compania uneia din ele cu care se pare că ar fi flirtat până în zori.

Cei doi s-au pozat și într-o cameră de hotel cel mai probabil a doua zi, semn că povestea lor a mers mai departe. El s-a arătat mulțumit de seara magică și a mărturisit că totul a arătat deosebit. Petrecerea a început în jurul orelor 19:00, iar mai apoi au urmat patru ore de operă și operetă.

„Am fost invitat și anul acesta la Balul Prinților și Prințeselor de la Monaco, care se desfășoară sub înaltul patronaj al Prințului Albert de Monaco. Balul este organizat de 10 ani încoace de către vestita soprană Delia Grace Noble și s-a desfășurat anul acesta la celebrul hotel Hermitage din Monaco.”

Balul a început în jurul orei 19 cu un cocktail, au urmat patru ore de operă și operetă. Am avut o prezentare de modă acolo cu rochii de bal. A urmat un after party, unde s-a dansat, iar cântărețul iranian Pooyan Mokhtari a făcut senzație”, a spus acesta, pentru click.ro.