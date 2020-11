Cătălin Botezatu n-a scăpat. Ce mesaj dur a primit din partea Oanei Zăvoranu

Oana Zovoranu continuă seria ”victimelor”. După ce în urmă cu câteva zile i-a criticat pe Pepe, Oana Roman, Adelina Pestrițu, dar și pe Cristina Ich, de data aceasta bruneta a ajuns și la designeri. Astfel că Oana Zăvoranu și-a spus părerea și despre designerul Cătălin Botezatu.

Ce mesaj dur a primit Cătălin Botezatu din partea Oanei Zăvoranu

Ieri, Oana Zăvoranu și-a exprimat părerea despre artista Andreea Bănică, susținând, într-un mod ironic, că și ea a devenit influenceriță. Întrebată fiind însă ce părere are despre Cătălin Botezatu, aceasta a menționat că, din punctul ei de vedere, el ar trebui să se respecte mai mult și să facă reclame la produse de calitate. În plus, Oana Zăvoranu mai spune că să-și promoveze mai mult propriile creații.

„Trebuie să se respecte mai mult și să nu mai facă reclamă la orice c…..t, așa cum ar trebui ca designer la nivelul lui să poartă/promoveze mai mult propriile creații, nu să poarte numai creatori celebri”, a spus Oana Zăvoranu pe Instagram.

Cătălin Botezatu, în vizorul Oanei Zăvoranu

Însă Oana Zăvoranu nu s-a oprit aici! Ea a continuat să-i arunce săgeti designerului, spunând că el ar căuta persoanele pe care le cunoaște doar atunci când are nevoie de ceva, însă că în rest este o persoană ok. „În rest… e ok ca om, doar că nu te caută decât atunci când are el nevoie…”, a mai spus Oana pe rețeaua socială.

Amintim că în urmă cu câteva zile, Oana Zăvoranu i-a pus și o poreclă Oanei Roman. Vedeta a scris un mesaj ironic și injurios la adresa Oanei Roman. ”A fost odată că niciodată o «fetiță» cu mare poftă de mâncare. Părinții credeau că o să îi treacă, dar poftă de mâncare și apetitul pentru scandal și mizerie a crescut direct proporțional cu dimensiunile «trupului» ei. (…)O cheamă Onuca Pateut, dar mai nou răspunde la numele de Peppa Pig”, a notat Oana pe Instagram.

Iar la numai câteva ore distanță, s-a dezlănțuit și asupra Adelinei Pestrițu, iar bruneta i-a îndeamnat pe utilizatori să nu mai cumpere produsele recomandate de influenceriță: ”SA NU MAI PUNETI BOTU’ la ce pana mea va vand astea! Nu poti face ZILNIC reclama la 10 creme pentru ca e logic ca nu ai TIMPUL NECESAR SA LE TESTEZI PE TOATE 10 si nu le poti recomanda. De aia va ies BUBE. Nu poti crede ca cineva iti recomanda ceva FIIND PLATIT SA FACA LUCRUL ASTA. Nu poti zilnic sa faci reclama la diverse lucruri spunand de fiecare ca E CEL MAI BUN. Unde va e personalitatea si liberul arbitru?”, a scris Oana Zăvoranu pe Facebook.