Cătălin Botezatu, din nou la control în Turcia. 14 medici l-au consultat

Cătălin Botezatu a ajuns, din nou, pe mâna medicilor din Turcia. Designerul a fost nevoit zilele trecute să plece din țară.

Designerul are probleme de sănătate și singurii în care își pune toată încrederea sunt medicii de la o clinică privată din Turcia. El a ajuns în urmă cu puțin timp pentru a fi consultat.

14 medici l-au consultat pe Cătălin Botezatu și și-au dat cu părerea privind afecțiunea de care suferă.

El a fost nevoit să stea în spital 3 zile, pentru ca medicii să se pună de acord privind tratamentul pe care îl va urma și regimul special.

Creatorul de modă a mers la control în Turcia, acolo unde medicii i-au spus că va fi nevoit să țină un regim alimentar dur. El nu mai are voie să consume carne roșie. Fructele și legumele să fie la ordinea zilei și hidratarea să fie una dintre principalele griji.

Medicii i-au spus lui Cătălin Botezatu să facă tot posibilul să nu se mai streseze.

„Inima e ok, am avut pentru prima ocazia să văd 14 medici unde am văzut cum aceștia m-au controlat pe rând timp de trei zile, după care au stat la o masă rotundă și au proiectat pe un ecran imens.

Fiecare și-a dat cu părerea, dându-mi un verdict medical comun și o medicamentație comună. Am fost extrem de emoționant când îi vedeam, le puneam și întrebări.

Am primit răspunsuri care mă interesau, trebuie să vă controlați permanent, să vă faceți controale permanente, nu știi niciodată dacă ești bolnav sau nu.

Din păcate da, nu am voie să mănânc carne roșie, vită, adio, trebuie să mănânc mai multe legume, fructe, foarte multe lichide, în urma acelei operații se pot afecta rinichii.

Trebuie multă hidratare, să fiu atent la stres, dar e cam imposibil, dar și la efort, adică să nu tușim foarte puternic, să nu strănutăm”, a povestit Cătălin Botezatu la Antena Stars.