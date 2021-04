Cătălin Botezatu, dezvăluiri intime. Ce se întâmplă în viața lui sentimentală

Cătălin Botezatu uimește cu câteva mărturii din intimitatea sa. Cunoscutul fost jurat de la emisiunea „Bravo, ai stil” a mărturisit ce se întâmplă în viața sa sentimentală. Cu ce scenarii și-a surprins fanii?

Cătălin Botezatu, detalii din intimitate. Ce mărturii picante a făcut designer-ul?

Cătălin Botezatu este cunoscut drept unul din burlacii admirați din România. Acesta se află de zeci de ani în vizorul publicului întreg, dar nu a fost văzut prea multe luni la rând cu aceeași femeie, ci la brațul mai multora. Cunoscutul designer a avut atenția celor mai frumoase doamne și domnișoare de la noi, cu zeci de ani mai tinere decât el sau chiar mai experimentate.

Invitat la podcast-ul lui Radu Țibulcă, fostul jurat al emisiunii „Bravo, ai stil” a dat din casă ce și cât a putut, dar chiar și așa a fost extrem de darnic oferind publicului câteva informații pe care nimeni nu le știa. Creatorul de modă a trecut printr-o mare dezamăgire după ce s-a despărțit de cea care i-a fost iubită:

„Am avut motive de nefericire pe plan sentimental. Nu înseamnă că dacă am de toate am totul. Traversez o perioadă destul de delicată, mi-a mers foarte bine din punct de vedere profesional, dar sănătatea a fost destul de subredă. Slavă Domnului, am ajuns la linia de plutire pentru că sunt ambițios, dar emoțional viața mea este sus și jos, sus și jos, iar acum este jos, jos, jos.”

Care a fost greșeala creatorului din fiecare relație amoroasă?

Vedeta și-a reproșat fiecare detaliu din acel moment și și-a promis că nu o să mai repete greșeala, dar la fiecare început de relație se pierde cu firea, emoțiile sunt imense și trăiește clipa nemaigândindu-se la planurile de acasă.