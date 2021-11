Cătălin Botezatu, adevărul despre posibilitatea lui de a face un copil. Mai poate sau nu? EXCLUSIV

Designerul de top Cătălin Botezatu împlinește în curând 55 de ani. Și această aniversare îl prinde tot fără moștenitori și neînsurat, preferând dulcele statut de burlac. Bote a menționat, în interviul pentru impact.ro, că ar mai fi timp să devină tătic, pe cale naturală. El exclude însă din start metoda de congelare a materialului seminal, la care adesea apelează chiar și miliardarii.

Celebrul designer Cătălin Botezatu, fost jurat la emisiunea ”Bravo, ai stil!” (Kanal D), nu se grăbește să devină tătic, deși ceasul biologic bate la ușă. Pe data de 3 decembrie, Bote împlinește 55 de ani:

Și miliardarii apelează la această metodă de congelare a materialului seminal, pentru situațiile în care nu mai pot deveni tătici, pe cale naturală, din cauza vârstei înaintate sau a unor probleme de sănătate, Cătălin Botezatu nu este de acord cu această ultimă soluție pentru a avea moștenitori:

De-a lungul vremii, Cătălin Botezatu s-a confruntat cu unele situații scandaloase, după ce mai mulți tineri susțineau că el este tatăl lor. A fost la început amuzat, apoi nedumerit:

Întrebat de reporterii impact.ro când va reveni, într-un alt proiect amplu, pe micul ecran, după ce a renunțat la postul de jurat, de la ”Bravo, ai stil!” (Kanal D), Cătălin Botezatu ne-a declarat:

”Ca să lucrezi în televiziune trebuie să ai mult timp la dispoziție, se lucrează și câte 12 ore pe zi. Dar, mă voi întoarce, după o pauză în care trebuie să mă ocup și de atelierul meu.

În această perioadă am fost prins mai mult cu prezentările de modă, am colindat lumea, am fost și la Monte Carlo și în Dubai. Am avut surpriza plăcută să primesc 8 premii naționale și internaționale foarte importante”.