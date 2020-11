EXCLUSIV Ghinionista de la ”Bravo, ai stil!”. Părăsită înainte de nuntă și rămasă fără bani

Este talentată, stilată, dar nu are noroc în dragoste! Alexandra Ungureanu (38 de ani), cântăreața care face furori la ”Bravo, ai stil! Celebrities”( Kanal D), a trăit o dramă, în urmă cu cinci ani, când, cu puțin timp înainte de a îmbrăca rochia de mireasă, a fost părăsită de logodnicul Andrei Gheorghiu. American de origine română, acesta lucra ca DJ la un post de radio din New York, oraș în care o invitase inițial și pe Alexandra să locuiască. Despre viață artistică, la vreme de pandemie, dar și despre marea iubire, Alexandra Ungureanu ne-a povestit, într-un interviu în exclusivitate pentru Playtech.ro.

Ghinionista de la ”Bravo, ai stil!”

Alexandra, te-ai despărțit de iubitul care urma să-ți fie și soț. Ai fost părăsită chiar înainte de nuntă, ai trăit o adevărată dramă. Mai crezi în iubire?

Nu cred în rețete și modele de împlinire personală. Pentru fiecare există un anotimp al iubirii. Eu cred încă în acea iubire de poveste, cum iarăși cred că nu e o problemă să fii singur sau necăsătorit la o anumită vârstă.

Participi la o competiție cu și despre stil. Ce înseamnă pentru tine o femeie stilată?

Stilul vine din educație personală și estetică, din cultură, inteligență, atitudine, cunoaștere și asumare de sine. Toate astea fac un pachet care înseamnă mai mult decât o ținută în tendințe sau o frumusețe lipsită de substanță.

Ce spune artista despre pandemie:” Am trăit panică, frustrare, tristețe! Am redus drastic din cheltuieli!”

Ți-e frică de coronavirus? Cum vă protejați la filmările pentru „Bravo, ai stil!” (Kanal D)?

Cred că am o atitudine echilibrată vis-a-vis strict de virus și de posibilitatea îmbolnăvirii. Îmi iau toate măsurile de protecție și respect legislația în acest sens, dar nu trăiesc într-o groază continuă că m-aș putea îmbolnăvi. Sunt conștientă că asta se poate întâmpla la tot pasul și nu stiu ce formă va îmbrăca. Îmi doresc să-i știu sănătoși și pe cei dragi, evident, dar nu m-am izolat. Am reușit să mă mai văd cu oamenii apropiați, prieteni, nu aș putea să trăiesc doar cu socializarea prin intermediul tehnologiei. Viața s-a schimbat major din punctul de vedere al activității profesionale, aici se simte cel mai acut și mai dureros. La filmări se respectă măsurile de protecție și ne simțim în siguranță în această echipă.

Artiștii nu au concerte, în pandemie. Cum te descurci pe plan financiar?

Viața în criză, mai ales viața unui artist, înseamnă schimbare majoră și adaptare și reinventare. Nu e ușor pentru nimeni, iar incertitudinea face aproape imposibilă planificarea în linii mari a viitorului. Am trecut prin multe stări, de la frustrare la panică, apoi la tristețe. Îmi lipsește mult scenă, dar am avut norocul de a face parte din acest proiect TV, „Bravo, ai stil! Celebrities” (Kanal D), care mă ține în priză și îmi aduce multe împliniri profesionale. Fac în continuare muzică și pregătesc proiecte în online, acolo unde s-a mutat cam toată activitatea. Absolut, nu e cea mai roz perioadă, resimt destul de serios din punct de vedere financiar. Am mai redus din cheltuieli, iau în calcul și că se poate tot mai rău, și încă nu am un plan B. Dar am vibe bun și speranță.

”Am lucrat la o bancă, când îmi pregăteam licența”

Dacă nu erai cântăreață, ce altă meserie te-ar fi atras?

Eu am făcut studii economice, dar de mică îmi doream să fiu medic. Cert e că n-am profesat în nici un alt domeniu, în afară de câteva luni de practică la o bancă, atunci când îmi pregăteam lucrarea de licență. Spre finalul studiilor de master, am început viața de turneu, alături de cei de la ”Crush”. Cu experiență de acum știu că, dacă nu aș mai face muzică, mi-ar placea să rămân în domeniu, având o emisiune la radio sau TV.

”De Sărbători, îmi voi transforma casa într-un loc magic!”

Ce planuri ai de Sărbători? Vei cânta de Revelion?

Suntem în plină pandemie, concertele sunt interzise de ceva vreme și mă îndoiesc că vor exista cai legale pentru a performa în noaptea de Revelion. Este primul an, după foarte mulți, când nu voi fi pe scenă în perioada sărbătorilor. Nu am un plan făcut, pentru că nu se știe dacă vom putea călători sau nu, dar intenționez să am o stare bună, să mănânc bunătăți și să dansez, chiar dacă stau acasă, plus că voi acorda mult timp anul acesta decorațiunilor și vreau să-mi transform casa într-un loc magic.