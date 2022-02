Cătălin Botezatu a anunțat câștigătoarea Bravo, ai stil din acest sezon: ‘E bună pentru orice’ (exclusiv)

Sezonul 7 „Bravo, ai stil! Celebrities” se apropie de marele final, iar sâmbătă, 6 februarie, telespectatorii vor putea afla cine este considerată cea mai stilată vedetă din România, cea care va primi marele premiu de 100.000 de lei și trofeul de la Kanal D. Designerul Cătălin Botezatu a spus, deja, cine este fericita câștigătoare, în viziunea sa.

Roxana Erdei, cunoscută publicului datorită personajului său din online, Ruxi Opulenta, Raluca Dumitru, Viviana Sposub, Adina Halas și Bella Santiago sunt cele cinci finaliste ale celui mai recent sezon „Bravo, ai stil! Celebrities”, care va avea marea finală sâmbătă, 6 februarie, de la 20.00 la Kanal D.

Cele cinci participante au demonstrat, pe parcursul lunilor de competiție, că au toate atuurile necesare pentru a deveni cea mai stilată vedetă din România. Stres, nervi, emoții, certuri, ținute impecabile și momente spectaculoase, toate acestea au fost ingredientele care au definit sezonul 3 „Bravo, ai stil! Celebrities”.

Întrebat cine este marea sa favorită din finala „Bravo, ai stil!”, fostul jurat de la Kanal D Cătălin Botezatu și-a îndemnat urmăritorii să o voteze pe Viviana Sposub, cea care, în viziunea sa, ar fi marea câștigătoare de la Bravo, ai stil!.

„Este o fată foarte frumoasă, are un chip frumos, este bună și de reclamă. La orice, parfum, cosmetice, haine. A dat dovadă și de caracter, este o femeie puternică, a rezistat eroic în competiția care nu e deloc ușoară, mai sunt conflicte cu celelalte colege, plus că există și presiunea juriului.

Viviana Sposub a acceptat cu bucurie provocarea de a participa la cel mai dur și spectaculos concurs de stil din România. Iubita lui George Burcea a mărturisit că ritmul alert, stresul și emoțiile competiției au făcut-o să slăbească 5 kilograme.

„Microbul „Bravo, ai stil!” m-a prins imediat și am ajuns să iubesc proiectul acesta. Cu fiecare săptămână încheiată printr-o gală tematică, realizam tot mai mult că îmi doresc să ajung în finală. Și nu am încetat să visez!

Am muncit mult, consider că am prezentat ținute din toate zonele stilistice, am trecut peste orice reținere și i-am lăsat pe oameni să mă descopere așa cum sunt. Am pregătit momente de gală care au scos la iveală diferite talente pe care le dețin și am reușit să parcurg toate etapele „Bravo, ai stil! Celebrities” demnă și cu diplomație.

Așadar, cred că toate acestea mi-au croit un drum spre finală, asta, desigur, și cu ajutorul celor de acasă cărora vreau să le mulțumesc din toată inima.

De jumătate de an, de când sunt la „Bravo, ai stil!”, nu doar stilul vestimentar a suferit modificări, ci și stilul de viață. Nu sunt mândră să vă spun că de jumătate de an mănânc doar o dată în zi, doar bombe calorice și doar noaptea.

Dar ritmul alert și stresul zilnic din această perioadă nu îmi oferă posibilitatea să mă concentrez și pe regimul alimentar. Am slăbit foarte mult, nu cred că am mai mult de 50 de kg acum, dar, după marea finală, promit că mă pun pe mâncat și revin la un stil de viață sănătos.”, ne-a declarat Viviana Sposub, acum puțin timp.