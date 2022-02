Cine e marea favorită în finală ‘Bravo, ai stil! Celebrities’. „Sunt deja în discuții!” Interviu EXCLUSIV

Cu câteva zile înainte de finala „Bravo, ai stil! Celebrities”, Rux sau Roxana Erdei, după numele său din buletin, a vorbit în exclusivitate pentru Playtech.ro despre planurile ei de viitor, despre cât de mult a schimbat-o această competiție, ce a spus familia ei atunci când a apărut în ținute sexy sau a dansat la bară, dacă se vede sau nu învigătoare în ediția de sâmbătă seară. Ce a însemnat, dar mai ales cu ce s-a ales în urma participării ei la acest show, ne povestește chiar ea în interviul de mai jos.

‘Bravo, ai stil! Celebrities’: cine este preferata publicului în finală?

Playtech: Care este starea ta de spirit, acum la atât de mică distanță până la aflarea câștigătoarei din marea finală? Titlul de „cea mai stilată femeie din România” îți va valida cele aproape șase luni de competiție sau te vezi câștigătoare pentru că ai reușit să ajungi până în acest punct al competiției, mai mereu pe locul 1?

Rux: Sunt foarte, foarte multe emoții. Nu pot descrie starea pe care o simt eu, stările pe care le avem toate concurentele. Este o agitație, pentru că acum se definește toată munca din ultimele șase luni. Se rezumă totul la o jumătate de oră în care afli ce se va întâmpla cu munca ta din ultimele luni.

Acum sunt foarte, foarte stresată cu momentul pe care l-am pregătit, îmi doresc să iasă bine, să iasă în evidență, să fie vizibilă ținuta. Va fi un moment în care telespectatorii vor descoperi o altă Ruxi. Voi devoala o altă latură a mea, ceva la care nu se așteaptă nimeni. Și ținuta va fi una specială, am altă abordare stilistică. Sunt foarte emoționată acum. Când mergi la școală, la final primești o diplomă care să ateste că ai reușit.

Este o validare pe hârtie. Eu consider că am deja această validare în fața mea și în fața publicului, primesc multe mesaje de încurajare, multor oameni le place ce au văzut la mine la „Bravo, ai stil! Celebrities”. Mă văd câștigătoare, dar nu depinde doar de mine. Am făcut tot ce am putut în toată această perioadă, voi da tot ce am mai bun în această ultimă gală, dar depinde de public, el va decide.

Consideră că principala sa adversară e Viviana Sposub

Playtech: Cu cine te vezi „luptând” cot la cot la ultima parte din finală, atunci când în fața publicului ajung doar două concurente?

Rux: După cum au arătat clasamentele pe parcursul competiției, probabil cu Viviana Sposub.

Playtech: Te-ai odihnit înainte de marea finală sau ai lucrat intens la ținutele cu care te vei prezenta sâmbătă în fața publicului?

Rux: Nu am avut timp să mă odihnesc, am fost stresată cu pregătirea ținutelor, am alergat după accesorii, am fost la repetiții pentru moment. A fost o perioadă foarte stresantă.

A acceptat provocarea din amuzament

Playtech: Din filmulețele tale din social media ne-am dat seama că ești pasionată de haine și mai ales de styling, însă părea că este o joacă, că îți dorești doar să conturezi un personaj pentru mediul online. Când ți-ai dat seama că hainele se numără printre pasiunile tale sau mai precis când ți-ai dat seama că ai potențial astfel încât să accepți să participi la o competiție de stil?

Rux: Hainele au fost dintotdeauna o pasiune, doar că nu am pus accent pe creearea unui styling. Dacă îmi plăcea ceva, achiziționam. Mereu mi-a plăcut să îmbrac haine care îmi plac. În timpul emisiunii mi-am dat seama că am potențial. Am acceptat provocarea din amuzament, nicidecum nu m-am gândit că aș fi bună în acest domeniu. Am dorit să fac ceva diferit, dar am realizat că îmi place, că îmi doresc să fac ceva diferit, din ce în ce mai bine.

Playtech: Te cunosc de ani buni și pot să afirm despre tine că ești o fire emotivă, deloc genul care să fie precupată de viața altora. Cu toate acestea pare că această competiție a scos tot ce e mai rău din tine. Cum ai făcut față tuturor discuțiilor din culise, din mediul online, din partea celor care te cunosc?

Rux: Am spus mereu ce aveam de spus. Greșeala a fost că încercam să demonstrez dreptatea pe care o consideram eu. Probabil trebuia să fiu mai diplomată. Dar nu am stat să urmăresc ce spun oamenii pe internet despre mine, nu mi-a păsat de părerea celor din online, ceea ce este foarte important atunci când vrei să rămâi concentrat pe munca ta. Nu este bine să citești comentariile răutăcioase, lasă oamenii să zică ce doresc, tu concentrează-te pe munca ta. Și foarte important este să rămâi tu însăți și dacă ai ceva de spus, fă-o!

Ce i-a cerut mama sa

Playtech: Nu te-am văzut niciodată atât de sexy, nici măcar pe site-urile de socializare. Cum a reacționat familia ta, spre exemplu, după gala în care ai făcut un dans la bară?

Rux: Nu au reacționat nicicum, au înțeles că ceea ce fac eu acolo este un act artistic. Recent mi-a spus mama să renunț la glumele cu tentă sexuală, dar i-am spus că asta sunt.

Playtech: Apropos de gale, care a fost cea mai grea din punct de vedere al pregătirilor pentru ținut și pentru moment?

Rux: Cel mai greu moment a fost acel dans la bară. Nu am avut timp să mă pregătesc foarte mult, am avut doar trei repetiții, dar a fost foarte greu. M-am umplut de vânătăi, am avut febră musculară în locuri în care nu știam că am mușchi.

Este greu să faci dans la bară, m-a durut corpul, este greu să faci acele mișcări. Din punct de vedere al ținutelor, cele mai multe au fost incomode, însă cea mai grea, la propriu, a fost ținuta de la gala „Cover Girl”, aveam un accesoriu pe cap din denim foarte greu și mă chinuiam să țin capul drept, efectiv simțeam că îmi rupe gâtul.

A vrut de mai multe ori să renunțe

Playtech: Au fost momente când efectiv ai zis că nu mai poți, momente în care să regreți că ai acceptat acest proiect? Acum pe final de drum, dacă te uiți în urmă, mai ai același regret?

Rux: Au fost multe momente în care am vrut să renunț, simțeam că nu mai pot. Se acumulase oboseală, stres, mă simțeam depășită de situații și stilistic și pentru momente. Mă bucur mult că nu am renunțat, am învățat mult și despre mine, despre abilitățile mele. A fost o experiență favorabilă pentru mine.

Playtech:Ce ai învățat din toată experiența și cum ai de gând pe viitor să pui în practică? Vrei să te îndrepți către o carieră de stilist sau rămâi la ceea ce ai făcut până să accepți să faci parte din acest reality show?

Rux: Am învățat în primul rând că pot să fac styling, că pot să fac din asta o carieră. Sunt deja în discuții cu câteva artiste care m-au rugat să le ajut să se îmbrace, doresc să lansez o mini capsulă de haine, o combinație între masculin și feminin. Planuri există în acest domeniu, trebuie să încep să lucrez la ele. Mi-am dat seama că trebuie să urmez calea asta, îmi place prea mult. Nu voi renunța la comedie în mediu online, este pentru sufletul meu.

Va termina de scris cartea, după marea finală

Playtech: La un moment dat scriai pentru cea de-a doua carte a ta, însă filmările cred că ți-au dat un pic planurile peste cap. În ce stadiu ești cu scrisul și despre ce citim în următoarea ta carte?

Rux: În stadiu incipient, am scris cam 20 de pagini în luna august a anului trecut, înainte să intru în acest proiect. Dar după Finala „Bravo, ai stil!Celebrities” o să plec o lună, două ca să scriu, pentru că sper să o lansez în luna mai. Voi continua povestea de viață, însă mult mai complex abordată. Voi pătrunde mai adânc în sufletul nostru, al femeilor. Cumva voi insera și experiența acumulată în acest show de televiziune.

Playtech: De obicei, de-a lungul celor 7 sezoane, multe dintre concurente au acceptat să facă parte din proiect, tocmai pentru că vedeau show-ul și ca o rampă de lansare în televiziune. Tu ai cochetat în trecut cu televiziunea, însă ai ales partea de online. Ți-ar plăcea să revii pe micul ecran, de data asta, de ce nu, cu o rubrică cu și despre haine și styling?

Rux: Televiziunea nu este una dintre pasiunile mele, nu este ceva ce m-a atras. Ador online-ul, este lumea mea. Televiziunea te expune prea mult și nu mă văd făcând televiziune. Poate aș face o rubrică despre haine, styling, dar consider că mai am nevoie de informație și cultură. Mi-ar trebui cultura lui Maurice Munteanu ca să pot face asta.

Playtech: Vei păstra legătura cu vreuna dintre colegele tale? Cu care?

Rux: Normal că voi păstra legătura cu ele, comunic și cu cele care au ieșit, Nicoleta, Ioana, Sensy. Cred că mi-am făcut chiar viitoare prietene în această competiție cu care sunt convinsă că voi împărtăși pe viitor diverse experiențe de viață și cu care poate chiar vom colabora.