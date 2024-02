Cătălin Bordea, prima declaraţie după moartea mamei. Modul emoţionant în care a visat-o: „Nu mai depindem de telefon, putem vorbi oricând”

În ultima zi a lunii ianuarie, din păcate, Cătălin Bordea a trecut prin momente grele, după decesul mamei sale. La acel moment se știa că aceasta pierduse lupta cu o boală necruțătoare. Tot atunci, mulți se așteptau ca artistul să recaționeze, dar reacția sa a venit zilele acestea pe Instagram, iar fanii au asistat la modul emoţionant în care a visat-o.

Nimeni nu-și dorește să treacă printr-o astfel de situație, dar, în cele din urmă, este inevitabilă, mai ales dacă decesul survine și după o perioadă extrem de grea și o boală nemiloasă. Din păcate, este și cazul mamei lui Cătălin Bordea, care avea să plece într-o altă lume, pe 31 ianuarie.

Află aici: A murit mama lui Cătălin Bordea. Ce tragedie, care a fost cauza morții

Din informațiile existente, se pare a pierdut lupta cu o boală nemiloasă. În presa locală botoșăneană au mai apărut și alte informații, conform cărora funerariile vor avea loc în Todireni, din județul Botoșani.

În cursul acestei zile, fanii comediantului au citit și prima declaraţie după moartea mamei, un text publicat pe Instagram, extrem de emoționant.

Citește aici: Cât de afectată a fost vedeta de abandonul părinților săi. Psihologul Radu Leca e ferm: ”Numai dacă emoțional ești profund tulburat le poți egaliza” EXCLUSIV

Pentru fiecare dintre noi, atunci când pierdem unul din părinți, indiferent de cum a decurs relația în timp, este un moment extrem de greu și plin de emoții, regrete, gânduri. Nici Cătălin Bordea nu a făcut excepție, iar textul publicat pe Instagram și văzut de fanii acestuia, încearcă exact acest lucru să-l transmită.

„Am sănătate, am bunică cu multe sfaturi, am un frate de care sunt mândru, am prieteni care mă țin pe linia de plutire, am lucididate și recunoștință.

(…) Nu mai am o mamă, fizic, însă în sufletul meu e vie, e liniștită, zâmbește și mă ține în brațe când am nevoie.”, a mai scris artistul.