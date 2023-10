Cătălin Bordea, aluzie la fosta soţie. Cum a numit-o pe Livia de faţă cu toată lumea, video: „Asta nu e prima prăbușire

Povestea de iubire dintre Cătălin Bordea și Livia a luat sfârșit. După 11 ani de relație, cei doi au decis să o ia pe drumuri separate. Astfel, cei doi au divorțat. Chiar dacă cei doi s-au despărțit, comediantul mai face uneori aluzie la fosta sa parteneră. Ce a spus juratul de la Iumor despre Livia Eftimie.

După 11 ani, relația dintre Cătălin Bordea și Livia luat sfârșit. La acel moment, vestea a fost dată chiar de îndrăgitul comediant pe rețelele de socializare.

După divorț, cei doi și-au refăcut viața. Livia și-a găsit liniștea alături de de artistul Paul Mărăcine, alias Spike. În schimb, juratul de la Iumor e focusat pe carieră și merge în turnee. Comediantul are turnee atât în țară cât și în afara acesteia.

Recent, Cătălin Bordea a ales să meargă în turneu alături de Nelu Cortea. Cei doi urmau să-și susțină numărul de comedie în Dej, Zalău și Sighetu Marmației. În timpul călătoriei, Nelu Cortea a surprins mai multe momente, pe care le-a încărcat pe canalul său de Youtube.

La un moment dat, în videoclip apare și un scurt dialog între cei doi. Acest schimb de replici le-a atras atenția fanilor și i-a determiant să se întrebe dacă comediantul face sau nu referire la fosta sa parteneră.

Nelu Cortea: Vă dați seama că exact azi, eu am primul show cu noul material.

Cătălin Bordea: Salut, acesta este un cadru cu mine.

Cortea: Începe un turneu nou! N-ai emoții? Lume nouă…

Bordea: Am emoții dacă ajunge acest avion la destinație, astăzi. Pentru că are două moriști.

Cortea: Suntem într-un avion mic.

Bordea: Am văzut avioane mici, ăsta e lighean cu două moriști.

Cortea: Sperăm să nu ajungem documentar.

Bordea: Asta nu e prima prea prăbușire. Problema e că nu mai am parașută.