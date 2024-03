Cătălin Bordea, mărturisire dureroasă despre moartea mamei. O răceală a doborât-o: „Mă gândeam la glume, ce a spus fiecare. Un mecanism de autoapărare”

La începutul anului, Cătălin Bordea și-a pierdut mama. Femeia a încetat din viață, la numai 55 de ani, după ce s-a luptat cu o boală nemiloasă: cancerul. Recent, comediantul a făcut noi dezvăluiri dureroase despre moartea celei care i-a dat viață.

Cătălin Bordea, mărturisire dureroasă despre moartea mamei

Cătălin Bordea a făcut noi mărturisiri dureroase despre moartea mamei sale. Femeia fusese diagnosticată cu cancer, dar reușise să depășească boala. Din păcate, la începutul anului, aceasta a trecut în neființă la doar 55 de ani. Celebrul actor de stand-up a precizat că o răceală puternică i-a fost fatală femeii.

Cel care s-a ocupat de toate funeraliile a fost juratul de la iUmor, moartea femeii provocându-i o tristețe enormă.

Femeia se lupta de ani buni cu cancerul

„Eu am făcut înmormântarea (nr. mamei), am venit în București în seara aia și am făcut show la club. Am vrut să văd dacă pot să o fac. În drumul către Iași, de acolo am venit cu avionul, mă gândeam la glume, ce a spus fiecare. E un mecanism de autoapărare. Eram și în stare de șoc, aveam nevoie de asta.

Am dus tot show-ul, bineînțeles, nu într-o stare atât de energică, dar am făcut-o. Totul s-a întâmplat foarte repede. Răcești astăzi, în cinci zile te-ai curățat. E ceva absurd, așa a fost să fie… Treci de cancer, supraviețuiești cu zâmbetul pe buze și cu pieptul în față, și te doboară o răceală…”, a spus Cătălin Bordea, pentru Antena Stars.