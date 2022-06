Câtă pâine poți mânca zilnic fără să te îngrași, de fapt. Mihaela Bilic spune cantitatea exactă

Dr. Mihaela Bilic, medic nutriționist cunoscut în România, a fost invitată în cadrul emisiunii prezentată de Marius Tucă. Cei doi au abordat mai multe subiecte, printre care și cât de dăunătoare este pâinea și cât de mult poți mânca fără să te îngrași.

Mulți oameni fug de pâine de teama că se vor îngrășa. Cu toate acestea, lucrurile sunt mai simple decât par. Doctorul nutriționist Mihaela Bilic a clarificat a răspuns întrebărilor celor care fug de consumul de pâine, de teama că vor pune kilograme în plus nedorite.

„Pâinea n-o consider deloc ca fiind inamicul public numărul unu, cu condiția ca respectiva pâine să fie o felie și să fie în varianta de asta e porția noastră de făinos. Deci dacă avem trei mese în zi, fiecare dintre ele – sau măcar două dintre ele – pot avea o felie de pâine. O felie de pâine are 80 de calorii, deci nu e nimic grav”, a spus Mihaela Bilic.