Câtă carne se pune la o sarma şi ce trebuie să faci cu ele după ce le înveleşti. Secretul dezvăluit de bunica Gherghina

Pentru că se apropie sărbătorile, sunt la mare căutare rețetele specifice acestei perioade. Bunica Gherghina, celebră pe TikTok, a decis să ofere și ea sfaturi despre unul dintre cele mai iubite preparate: sarmalele.

Bunica Gherghina reprezintă un adevărat simbol de bunătate, sursă de inspirație și autenticitate pentru sute de mii de români adepți ai rețelelor sociale, oferind o privire autentică și nostalgică asupra copilăriei de altădată.

La vârsta de peste 70 de ani, a devenit o senzație pe internet datorită preparatelor sale delicioase, al căror secrete culinare le împărtășește cu blândețe și naturalețe, captivând publicul cu autenticitatea sa aparte.

Aceasta testează tot felul de preparate pentru nepoții ei, cu care face ravagii pe rețelele de socializare. Bunica de peste 70 de ani emană o energie remarcabilă și rămâne conectată la ritmul vieții moderne. De data aceasta, ne-a dezvăluit cum face ea cele mai bune sarmale.

Ingrediente:

Bunica Gherghina a detaliat cu atenție fiecare etapă a procesului de preparare al rețetei sale. Descrierea sa a evidențiat că procedura nu este complicată, iar conform afirmațiilor sale, rezultatul final este cu adevărat delicios. Nu ai nevoie de prea multă îndemânare, ci de pasiune pentru gătit.

Bunica a explicat că se pune carnea într-un bol, adăugând pătrunjel și sare după gust. Apoi, se pun trei linguri de ulei și trei linguri de orez bine spălat, precum și trei cepe mari și trei ouă.

Mai apoi, trebuie să adaugăm trei linguri de bulion și, în final, verdeața. În cratiță se așază bețe de mărar și frunze de varză, peste care se adaugă trei linguri de ulei și bulion. În ceea ce privește umplutura, se pun cimbru și piper măcinat.

În ceea ce privește cantitatea pentru o sarma, bunica a spus clar că se pune cam o lingură de umplutură. Acestea se împachetează cu mare grijă pe un capac, dar se mai modelează și în mână.

„Am pus carea în bol. Presărăm puțină sare. Acum punem trei linguri de ulei și trei linguri de orez, pe care l-am spălat. Adăugăm trei cepe mai mari și punem și cele trei ouă.

Am pus și cele trei linguri de bulion. Ultima dată punem verdeața. În cratița în care punem sarmalele, am pus bețe de mărar și frunze de varză. Acum punem cam trei linguri de ulei peste această varză. Mai punem și trei linguri de bulion pe fundul cratiței.

Punem piper măcinat peste carnea care ne folosește la sarmale și puțin cimbru. Amestecăm carnea și apoi urmează împachetatul sarmalelor. Punem foaia de varză pe capac și luăm cam o lingură de carne și o punem aici.

Împachetăm frumos sarmaua. O mai facem și în mână nițel. Așa făcea mama mea, o mai făcea în mână nițel. Am terminat primul rând. Mai împrăștiem bulion pe aici printre sarmale. Am pus bulion, foi de dafin și piper boabe printre sarmale.

Am terminat sărmăluțele. Am pus foi de dafin, piper boabe și acum varză tocată. Mai trebuie să pun puțin bulion și sunt gata sarmalele. Le pun la foc. Am pus o cană de apă fiartă, vreo patru linguri de ulei și le lăsăm la fiert .”, a spus bunica Gherghina pe TikTok.