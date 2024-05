Cât valorează vila din Cluj-Napoca în care locuiește Florin Piersic. Casa celebrului actor se află lângă râul Someș și a fost recent renovată

Florin Piersic locuiește alături de soția lui într-o frumoasă casă din Cluj-Napoca. Actorul de 88 de ani are o vilă în care trăiește de mulți ani alături de Anna Torok, partenera lui de viață. Vila în care cei doi stau nu a fost deloc ieftină. Iată cât valorează vila din Cluj-Napoca în care locuiește Florin Piersic.

Florin Piersic a ajuns recent în atenția publicului după ce a suferit de probleme de sănătate. Medicii au anunțat că starea lui se ameliorează ușor de la o zi la alta, însă el va rămâne internat la terapie intensivă la Spitalul Foișor din București. El ar putea fi supus unei intervenții prin care să îi fie remontată proteza de la genunchi, după ce aceasta a fost scoasă de medici și înlocuită provizoriu cu una specială.

Din fericire, medicii sunt optimiști, iar soția actorului îl așteaptă pe acesta la casa lor din Cluj. Florin Piersic este îndrăgostit de Cluj, însă a vorbit despre faptul că Bucovina este o parte din el, fiind locul în care a crescut.

„Sunt foarte legat de ţara asta. Sunt foarte legat de oamenii cu care mă întâlnesc, pe care îi iubesc, și mai ales de cei care sunt buni. Doresc ca oamenii din jurul meu să fie buni. Să fie aşa cum îmi doresc eu să fie şi aşa cum îmi doresc eu să fiu până în ultima zi a vieţii mele.

Dacă aş putea, din nou, m-aş întoarce pe Strada Bolintineanu, numărul 10, în Cluj, unde locuiam cu părinţii mei, să fiu din nou cu ei, acolo, la cină. Să mâncăm, să ne bucurăm, să o îmbrăţişez pe mama mea şi să-i spun: tu ai fost, eşti şi rămâi sufletul meu. Asta aş fi dorit, dacă aş fi avut o maşină a timpului.

Toate locurile din România sunt în sufletul meu, dar trebuie să spun că Bucovina, pentru mine, este locul în care am copilărit şi în care părinţii m-au dus până la vârsta de 22 de ani. Gândiţi-vă că, până la 22 de ani, eu nu am văzut marea. N-am ştiut ce e aia să mergi la mare, dar mergeam în Bucovina, la rudele mele, la unchii mei, la nepoţii pe care i-am crescut pe lângă mine. Am cunoscut locuri grozave acolo, în Bucovina”, povestea Florin Piersic, potrivit Viva.ro.