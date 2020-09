Cât va costa întreținerea în București, în iarna 2020-2021. Calcul pentru garsonieră și apartamente cu 2, 3 și 4 camere

Apartamentele în care locuim necesită cheltuieli de întreținere lunară. Modul de calcul al cheltuielilor incluse nu sunt înțelese de mulți români. Aceștia acuză ulterior că le sunt umflate facturile. Iată cât va costa și cum calculezi întreținerea în București în iarna 2020-2021.

Cât va costa întreținerea în București pentru iarna 2020-2021. Mod de calcul

În funcție de zona în care este situat apartamentul în care locuim, dar și de facilitățile de care dispune acesta, variază suma pe care o plătim ca proprietari, pentru a întreține apartamentul, după cum afirmă cei de la imobiliare-bucurestene.ro

Sumele pe care le achităm lunar pentru cheltuieli de întreținere, în cazul apartamentelor vechi, includ:

plata utilităților

cheltuielile pentru curăţenie şi spaţii comune

administrator

contabil.

Apartamente situate în ansambluri rezidențiale

Apartamentele care sunt situate în ansambluri rezidențiale noi, se abat de la aceste reguli. Majoritatea ansamblurilor rezidențiale percep și anumite taxe de mentenanță. Acestea diferă în funcție de facilitățile oferite de acel complex. La aceste taxe se adaugă și costurile care privesc utilitățile.

Facilitățile suplimentare sunt suportate lunar de către persoanele care locuiesc în blocurile noi, pe lângă cheltuielile uzuale. Acestea înseamnă bani în plus și pot include:

piscină comună

monitorizare video

lifturi suplimentare

spații de joacă pentru copii sau săli sportive.

Întreținea unui apartament – cheltuieli incluse

Cele două părți care alcătuiesc întreținerea sunt:

contribuția calculată pe număr de persoane

contribuția pentru suprafața utilă sau cota parte de proprietate.

De la un apartament la altul, costurile de întreținere diferă foarte mult. Printre cheltuielile care fac diferența se numără și:

sistemele,

instalațiile imobilului,

serviciile (cum ar fi cele de pază sau de grădinărit) contractate de către Asociația de proprietari sau de către dezvoltator.

Cheltuielile împărțite la numărul de persoane dintr-un apartament

În funcție de numărul de persoane care locuiesc într-un apartament, se împart cheltuielile legate de întreținere. Acestea sunt:

salariul femeii de serviciu

curentul pe părțile comune (casa scării, subsol)

gunoiul

vidanjarea

deratizarea

curentul care alimentează liftul

lumina de pe scară, din boxe sau alte spații comune

curentul consumat de hidrofoarele din subsol

ascensorul.

Întreținerea unui apartament din București – zonă rezidențială

Pentru zona de nord a Capitalei, dacă am lua ca reper un apartament cu patru camere, nou, un proprietar ajungea plătească lună de lună, anul trecut, aproximativ 1.000 de lei, cu tot cu utilități și taxe de mentenanță. Cel mai probabil costurile vor fi cam la fel și în acest an, sau ușor mai ridicate.

Apartament de lux

Acesta nu este cel mai scump exemplu. Dacă ne-am referi la un apartament de lux, tot cu patru camere, cheltuielile ajungeau anul trecut și la suma de 2500 de lei pe lună, serviciile oferite fiind complete.

Apartament de tip penthouse

Un apartament de tip penthouse, care are șase camere și două garaje individuale, necesita anul trecut, suportarea lunară a taxelor de mentenanță și utilități, a căror valoare ajungea la suma de 4.500 de lei. În această sumă erau incluse și cheltuielile reprezentate de salariul unui paznic exclusiv.

Cât va costa întreținerea în București

Costurile la întreținere au crescut simțitor la începutul acestui an. Românii se gândesc cu groază la cum vor arăta facturile lor pentru perioada următoare: iarna 2020-2021. Fiecare metru încălzit, va costa cu un lei și 50 de bani mai mult. Astfel pentru un apartament cu două camere, românii vor plăti cu 100 lei în plus, iar pentru unul cu 3 camere, cu 250 de lei în plus.

Costurile întreținerii în București: