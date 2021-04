Cât trebuie să frămânți aluatul de cozonac, de fapt. Secretul prin care îți dai seama că ajunge

Cozonacul e vedeta pentru a doua oară în an. Majoritatea românilor nu văd masa de Paște fără el pentru că este un preparat tradițional extrem de important, la fel ca pasca și drobul. Cât trebuie să frământ aluatul pentru ca el să-ți iasă perfect?

Cât trebuie să frămânți aluatul pentru un cozonac perfect?

Ingredientele trebuie categoric să fie calitative pentru un cozonac bun, dar un alt pas important este cu siguranță frământarea aluatului. Un cozonac se face cu multă răbdare, iar dacă ai un robot de bucătărie ești clar scăpat de mai multă muncă.

Secretul este că frământarea se face în 2-3 etape a câte 10 minute cu pauze de 10 minute între ele. E important să faci asta pentru ca aluatul să prindă aer după ce dospește, ulterior la coacere vei observa cum se desprinde fâșii – acela e semnul că aluatul e făcut cum trebuie.

Majoritatea au în minte scena în care mamele sau bunicile trânteau coca într-un castron imens, ulterior o lăsau să se odihnească și reveneau la acțiunea de dinainte. Asta se întâmplă pentru ca aluatul să se lege mai bine și să fie elastic, dar și să își păstreze mai mult timp prospețimea.

După ce termini cu acest proces, pașii sunt simpli. Trebuie ca în timp ce lași coca să își dubleze volumul să prepari umpluturile preferate. Aici vorbim despre crema de ciocolată, nucă mărunțită sau rahatul tăiat cubulețe.

În timp ce te ocupi de cele enumerate, e recomandat să-ți deschizi cuptorul pentru ca acesta să fie încins atunci când vei termina cozonacii de împletit. Este de asemenea foarte important să-i mai lași cel puțin 10-15 minute la loc cald după ce îi aranjezi așa cum îți place.

În modul acesta nu se vor umfla surprinzător când vor da piept cu gradele mari și își vor păstra împletitura sau forma simplă pe care o au. După ce sunt gata e bine să îi ungi cu apă cu zahăr pentru a le înmuia coaja.

Ingrediente

Cantități pentru o formă de cozonac de 36 x 11 x 10 centimetri:

500 de grame de făină de bună calitate, cu conținut de proteină de minimum 12% – plus 1-2 linguri in caz că nu este suficient de legat aluatul

180 de ml lapte

100 de grame de zahăr

3 gălbenușuri

1 ou întreg

100 de grame de unt topit (cu 82% grăsime)

1 praf de sare

7 grame de drojdie deshidrată sau 20 de grame de drojdie proaspătă

arome: coajă de lamaie și/sau portocală, vanilie, rom etc. – după gustul fiecăruia

1 gălbenuș pt. finisat