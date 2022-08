Cât timp e bun ketchup-ul pe care l-ai deschis. Mulţi români îl aruncă la gunoi prea repede

Te întrebi dacă puiul gătit, pe care l-ai pus la păstrare în frigider acum două zile, mai poate fi folosit pentru cina din această seară? Pe lângă modul în care prepari alimentele, la fel de importantă este și depozitarea acestora, dar și felul în care le păstrezi înainte să le folosești. Tu știi cât timp e bun ketchup-ul pe care l-ai deschis?

Sfaturi prețioase despre depozitarea mâncării

De la temperatura optimă și până la perioada de păstrare în frigider, aceștia sunt doar câțiva factori esențiali atunci când vrei să știi cum să păstrezi alimentele în condiții optime. Mâncarea stricată nu doar că își pierde gustul, ci poate provoca diverse probleme de sănătate, precum toxiinfecții alimentare sau indigestii.

Pentru început, reține că mâncarea abia gătită sau produsele perisabile (pește, carne), care stau la temperatura camerei mai mult de două ore, au un risc ridicat de apariție a bacteriilor, susține Administrația alimentelor și medicamentelor din SUA (FDA). Acest lucru este valabil în cazul în care valoarea termică este ridicată, în jur de 32 de grade Celsius.

Cât timp este valabil ketchup-ul pe care l-ai deschis

Deși timpul pare destul de scurt, bacteriile se dezvoltă rapid, din acest motiv fiind recomandat că temperatura de gătire să fie mai mare de 70 de grade Celsius. Odată depozitată mâncarea în frigider, nu trebuie să fie mai mult de 4 grade Celsius. Mai trebuie să știi că există alimente ce nu necesită depozitarea în frigider și pe care le poți păstra, în schimb, în cămară, cum ar fi:

Ceapă și usturoi – două luni;

Cartofi – trei săptămâni;

Roșii – trei zile;

Dovleac – trei luni;

Orez – șase luni (odată ce pachetul este deschis);

Boabe de cafea – două săptămâni (odată ce pachetul este deschis);

Paste uscate – doi ani (fără ca pachetul să fie deschis);

Miere, sirop de arțar – 1 an;

Ulei de măsline – șase luni;

Oțet – 1 an;

Ketchup – 1 an sau șase luni (odată ce l-ai deschis);

Muștar – 1 an sau 0 lună (odată ce l-ai desfăcut);

Maioneză – două luni.

Preparatele din frigider trebuie consumate în câteva zile

Așa cum am menționat anterior, după ce ai gătit ceva bun, poți păstra mâncarea la temperatura camerei pentru cel mult două ore. Odată pusă la frigider, procesul de creștere a bacteriilor este încetinit. Dar asta nu-ți garantează că preparatul va rezista multe săptămâni acolo, ci el trebuie consumat în termen de trei, cel mult patru zile.

În ciuda faptului că multe familii cred că un ketchup se ține la frigider, depozitarea lui acolo este, de fapt, total inutilă. Poate fi păstrat în dulap, deoarece oțetul și roșiile acide ajută la conservarea acestuia.