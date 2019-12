Cât te costă să te îmbraci ca Dorian Popa. Fanii s-au bătut pe produsele vândute de actorul din Sacrificiul de la Antena 1

Dorian Popa, una din vedetele recent terminatului serial ”Sacrificiul”, difuzat de Antena 1, a reușit să-și împartă viața profesională cu cea personală, ba mai mult a avut timp și să-și dezvolte un business din care, după cum el declară, a ajuns să câștige bani frumoși.

„În urma unor discuții foarte lungi cu «fratele» meu, Dan Capatos, am ajuns la concluzia că, de fapt, «Hatz» e o interjecţie foarte veche, care probabil în mintea mea s-a distorsionat un pic și a ajuns «Hîtz». «Hîtz» s-a dovedit a fi o interjecţie care exprimă fericire, pozitivitate, bucurie și tot ce trebuie. Jhonule e o vorba veche, asta am spus-o de când am adoptat-o. E de pe vremea lui Connect-R, am auzit-o la el când a făcut un spot publicitar pentru Radio Zu, în care spunea «John, nu e TV, e ZU TV». Aşa s-a născut «Hîtz Jhonule”, a declarat la un moment dat Dorian.