Iubita lui Dorian Popa a ajuns de nerecunoscut. Ce intervenție și-a făcut Claudia

Claudia Iosif s-a transformat total, în ultima perioadă, după ce a apelat la o intervenție de scurtă durată. Iubita lui Dorian Popa a admis că avea mare nevoie de o asemenea procedură care i-a și schimbat fizionomia, în cel mai surprinzător mod.

Claudia a decis să apeleze la un implant de sprâncene, pentru că în trecut s-a pensat foarte mult, iar din acest motiv, firele de păr s-au rărit considerabil. De aceea, a vrut să aibă sprâncene cât mai voluminoase și a mers la specialist pentru a rezolva această problemă care o marca de ceva vreme. De curând a postat și câteva poze pe contul său de Instagram, iar fanii săi au comparat-o rapid cu Antonia, pentru că intervenția i-a schimbat fizionomia Claudiei și i-a accentuat și mai tare anumite trăsături frumoasei brunete.

„Mi-a fost puţin teamă de durere, dar îmi doream să am sprâncene. Ca majoritatea fetelor, în adolescenţă m-am pensat excesiv şi am rămas fără sprâncene. Extrasul firelor de păr a durat trei ore, implantul 30 de minute. În prima zi am stat acasă, liniştită, a doua zi mi-am început activitatea. Am facut implant de două ori pentru că voiam sprâncene mai groase. Să ştiţi că tatuajul este mai dureros. Acum îmi scriu foarte multe fete şi le recomand tuturor această procedură”, a povestit Claudia Iosif, iubita lui Dorian Popa, potrivit wowbiz.ro.