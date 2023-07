Cât îți umflă factura la energie un aparat de aer condiționat pe care îl folosești doar 15 zile. Suma este uriașă!

În timpul acestor temperaturi extrem de ridicate, avem tendința să folosim aerul condiționat. Este cunoscut faptul că acesta consumă foarte mult și factura la energie explodează, dar câți știu, exact, costurile? Cât consumă, de fapt, un aparat de aer condiționat, deși funcționează la o temperatură mică.

Cererea pentru aparatele de aer condiționat este în creștere în această perioadă, iar vânzările au înregistrat o creștere de 30%. Prețurile acestor dispozitive variază, începând de la aproximativ 1.300 de lei și pot ajunge până la 7 mii de lei, în funcție de furnizor.

Sunt foarte utile aceste aparate, pentru că ne ajută să trecem mai ușor peste zilele toride, dar te-ai întrebat cât de mult consumă? Unii au tendința să dea AC-ul la o valoare mai scăzută, crezând că așa va consuma mai puțin. Trebuie să afle, însă, că fac o mare greșeală.

„Știm că tentaţia e foarte mare, în special în zilele caniculare de vară, de a seta temperatura aparatului de aer condiţionat pe o valoare mai scăzută. Dacă am folosi un aparat de aer condiţionat cu o putere de 3 kW, putere instalată, folosind un preţ al energiei maximal 1,3 lei pe kWh, mergând pe asumpţia că 15 zile din lună am folosi aparatul de aer condiţionat la o pondere de 50% din puterea maximă, ar însemna un consum lunar în plus de peste 180 de kWh. Ceea ce aduce un cost suplimentar în factură de peste 230 de lei”, spune Adrian Vintilă, FEL România.