Cât îl costă motorina pe Dan Negru în fiecare an: ‘Conduc 70.000 de kilometri’ (exclusiv)

De dragul iubirii, Dan Negru face mari sacrificii. Vedeta postului de televiziune Antena 1 este mai degrabă musafir decât proprietar în vila sa din Capitală, unde locuiește cu familia. Cât îl costă pe Negru motorina pentru naveta București-Timișoara-Chișinău. Prezentatorul TV conduce 70.000 de kilometri anual.

Când se află în București, Dan Negru stă într-o frumoasă vilă cu soția, Codruța, și cu cei doi copii ai lor, Daria și Bogdan. Însă, vedeta A1 este nevoită să facă naveta București-Timișoara-Chișinău. Negru merge destul de des la Timișoara, orașul său natal, dar și la Chișinău, unde are proiecte importante.

Dan Negru petrece foarte mult timp în mașină, pe drumul București – Timișoara sau București – Chișinău. Prezentatorul TV este nevoit să facă naveta pentru a supraveghea afacerile din Timișoara, dar și pentru a realiza, la televiziunea Prime TV din Chișinău, două emisiuni de divertisment.

Deși ar putea alege să zboare cu avionul, realizatorul TV preferă să conducă, deoarece are foarte multe bagaje cu haine de schimb.

„Nu merg cu avionul, pentru că trebuie să am mai multe haine de schimb, umplu un portbagaj. Dar toată vara am fost plecat, ba de la mare, ba prin orașele țării, unde am avut tot felul de evenimente. Țara asta nu are avioane bune, de pildă, mâine, nu există cursă pentru Târgu-Mureș, așa că mă duc tot cu mașina”, a precizat Dan Negru.