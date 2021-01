Cât de sărac a fost Ion Țiriac, de fapt. Ilie Năstase a divulgat un secret neștiut din viața miliardarului

Ilie Năstase a făcut o declarație memorabilă despre amicul său, Ion Țiriac. Fostul tenismen s-a declarat uimit de nivelul la care a ajuns prietenul său, în condițiile în care cei doi au pornit de la zero. „Să ajungi să ai avioanele tale private după ce ne-am hrănit din conserve…”.

Ilie Năstase a povestit la emisiunea ”Rețeaua de idoli” de la TVR2 despre începuturile lui în tenis, alături de Ion Țiriac. Fostul mare tenismen a depănat amintiri cu amicul său și a făcut o declarație memorabilă despre acesta din naționala de Cupa Davis.

„Țiriac spune mereu: ‘Ilie a dormit mai mult cu mine decât cu toate cele cinci neveste’. Noi am plecat de la zero! Ne luam conserve cu noi la turnee ca să ne putem hrăni, am dormit și pe plajă în Italia. Am luat-o de jos de tot. Și ca să ajungi să ai avioanele tale private, să mai și pilotezi, când ție îți era frică… Țin minte că mergeam cu el în SUA și spunea să îl țin de mână în avion, îi era frică. Și acum, la 81 de ani, să ajungi să pilotezi un avion privat, e ceva incredibil”, a povestit Năstase.