Ion Țiriac, aroganță maximă de Crăciun. Pe ce a cheltuit aproape jumătate de milion de euro

Ion Țiriac ar fi cheltuit aproape jumătate de milion de euro de Crăciun pentru un scop nobil. Magnatul a fost dat de gol de un apropiat, care a dezvăluit mai multe detalii despre fapta bună făcută de fostul tenismen.

Ion Țiriac, faptă bună de Crăciun. A cheltuit aproape jumătate de milion de euro pe alimente pentru nenorocoși

Cu o avere estimată la 1,3 miliarde de euro, Ion Țiriac nu a uitat niciodată de unde a plecat și, în pofida faptului că a preferat mereu să fie cât de poate de discret în toate privințele ce țin de viața sa, actele sale filantropice s-au făcut întotdeauna remarcate în societate. Acum, în perioadă sfântă și festivă, fostul sportiv și-a amintit de cei cu care soarta nu a fost prea blândă. Și- dorit ca familiile nevoiașe să simtă spiritul sărbătorilor de iarnă și să aibă de Crăciun masa îmbelșugată, așa că a acționat ca atare. O persoană din aproprierea sa a declarat că a plătit peste 40.000 de euro pentru alimentele de care au beneficiat aproximativ 4000 de oameni, proveniți din sate din Moldova. Afaceristul a făcut același gest și de Paște.

„S-au cumpărat alimente de peste 400.000 de euro. Mâncare caldă, precum sarmale, cozonaci, dar și carne și alte alimente. Fiecare pachet a avut o valoare de 100 de euro. Aproximativ 4000 de persoane au beneficiat de ajutor, mulți dintre ei vârstnici, proveniți din diferite sate din Moldova, care nu ar fi avut ce să pună pe masă. Ion Țiriac a făcut același gest și de Paște”, a declarat un apropiat de-al lui Țiriac pentru Playsport.

Țiriac a făcut anul acesta donații de aproape zece milioane de euro. El a oferit suma de 2,6 milioane de euro în martie, bani cu care s-au cumpărat alimente pentru 80.000 de familii. După izbucnirea pandemiei, a ajutat comunitatea de români din Spania, precum fiul său. I-a sprijinit pe oameni cu mâncare și alte produse în valoare de 2 milioane de euro. El a dăruit un avion Fundației Crucea Roșie pentru transportul bolnavilor. Afaceristul a declarat că donează anual, de mai bine de 25 de ani, suma de 600.000 de euro unui orfelinat de copii și 700.000 de euro unui cămin de bătrâni.

Cum de poate trăi într-un ritm alert și acum, la 81 de ani?

„Mă miră această curiozitate a Nadiei (n.r. Nadia Comăneci), care mă cunoaște bine. Știe că nu sunt chiar cel mai energic om din lume. Adevărul e că am, de fapt, vreo 160 de ani, dacă pun la socoteală cât am fugit, pe unde am mers și ajung în continuare. Le-am cam trăit pe toate. Când eram mic, am trecut printr-un război, am văzut bombardierele americanilor la început, pe ale rușilor la sfârșit. Am crescut într-un cerc de oameni compleți și complecși, diferiți nu doar prin prisma originilor, maghiare, teutonice, grecești sau de prin alte părți”, a spus fostul tenismen într-un interviu pentru GSP.