Cât de puternici sunt soldații lui Kim Jong-Un. E ireal ce pot să facă cu mâinile goale

Unul din cele mai dure regimuri totalitariste, cel din Coreea de Nord, zilele acestea a vrut să arate lumii puterea sa. Liderul Kim Jong-Un a luat parte la o demonstrație de forță a armatei sale. Imaginile, publicate de agenția de presă a statului, nu fac altceva, decât să arate lumii cât de puternici sunt soldații care-și apără tatăl națiunii.

La începutul acestei săptămâni, agenția de presă de stat a publicat imagini prezentând trupele nord-coreene care au realizat o varietate de „exerciții de forță” neobișnuite în fața liderului națiunii, Kim Jong-Un. Videoclipurile de acest fel nu sunt ieșite din comun pentru Coreea de Nord sau chiar pentru națiuni mai dezvoltate precum China, Rusia și, probabil, chiar și pentru Statele Unite.

Clipul publicat pe internet, de aproximativ 2 minute, se deschide cu un soldat care aleargă și dă cu piciorul unui teanc de cărămizi de beton, urmat de un alt soldat care sparge cărămizi similare cu capul. De acolo, începe un spectacol de arte marțiale extrem de coregrafiat care trece direct la alți patru bărbați bătând un tip cu bucăți mari de lemn în timp ce se flexează și strigă.

Clipul se încheie cu soldații așezați pe un pat de cuie și apoi sticlă spartă în timp ce blocurile de beton sunt sparte pe burtă. Pe tot parcursul exercițiului, videoclipul se adresează liderilor militari nord-coreeni și lui Kim Jong-Un, în timp ce aplaudă dorința aparentă a soldaților de a-și demonstra puterea lor și a armatei Coreei de Nord.

Clipurile publicate încarcă, într-un fel sau altu, să facă cea ce aparatul de stat știe cel mai bine, și anume propagandă. Imaignile cu soldații care sparg cărămizi, merg pe sticlă sau se așează pe pturi de cuie nu sunt altceva decât mesaje către dușmanii națiunii, încercând să spună că statul coreean este unul cu o armată puternică.

De altfel, conform unor surse, soldații din armataă nord-coreeană sunt educați în a crede că sunt cei mai puternici și că unt invincibili. Expert în arte marțiale și fost combatant activ în cadrul trupelor speciale, Alex Hollings, după analiza clipului cu pricina a concluzionat că nu este altceva decât un simplu spectacol de circ, dar prin exerciții militare.

This demonstration at the Defence Development Exhibition was bit intense. Video broadcast today on North Korean TV. pic.twitter.com/zehpI6EAEd

— Martyn Williams (@martyn_williams) October 12, 2021