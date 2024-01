Cât de periculoasă este apa îmbuteliată, de fapt. Detaliul pe care toți oamenii îl ignoră

Apa îmbuteliată este consumată de o mulțime de oameni, în speranța că aceasta este mai sănătoasă decât cea de la robinet. Se pare, însă, că adevărul este, de fapt, altul. Apa la sticlă este extrem de periculoasă, conform unui studiu recent realizat de specialiști.

Pericolul din apa îmbuteliată

Un nou studiu a dezvăluit că apa din sticlele de plastic, considerată anterior o alternativă mai sănătoasă, conține de până la o sută de ori mai multe particule de plastic minuscule decât s-a estimat anterior. Cercetătorii au efectuat teste riguroase asupra apei îmbuteliate provenind de la diverse mărci populare și au descoperit, în medie, aproximativ 240.000 de fragmente de plastic detectabile pe litru de apă.

Rezultatele acestui studiu, publicate în revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), aduc în atenție o perspectivă alarmantă asupra calității apei îmbuteliate și subliniază că aceasta nu reprezintă o opțiune mai sănătoasă decât apa provenită direct de la robinet. Concluziile cercetătorilor contrazic ideea preconcepută că apa îmbuteliată este mai curată și mai sigură pentru consum.

Cercetătorii au realizat analize amănunțite pentru a cuantifica nivelul de poluare cu particule de plastic în apa îmbuteliată, descoperind că aceasta conține o cantitate semnificativă mai mare de microplastice decât se credea inițial.

În ciuda standardelor stricte de calitate impuse industriei apei îmbuteliate, studiul evidențiază vulnerabilitățile existente în ceea ce privește contaminarea cu plastic.

„Dacă oamenii sunt îngrijoraţi de nanoplasticele din apa îmbuteliată, este rezonabil să luăm în considerare alternative, cum ar fi apa de la robinet”, a declarat Beizhan Yan, coautor al studiului.

Ce pericol prezintă nanoplasticele

Specialiștii recomandă, însă, să consumăm apă îmbuteliată ori de câte ori este nevoie. În cazul în care ne abținem de la consumul de apă și nu ne potolim setea, riscăm să ne deshidratăm, ceea ce este și mai periculos.

„Nu recomandăm să nu se bea apă îmbuteliată atunci când este necesar, deoarece riscul de deshidratare poate fi mai mare decât potenţialele consecinţe ale expunerii la nanoplastice”.

Vezi și: Cumperi apa imbuteliată? De ce este una dintre cele mai mari înșelătorii ale vremurilor noastre

Nanoplasticele au devenit un subiect de interes tot mai crescut în ultimii ani, captând atenția cercetătorilor și publicului deopotrivă, datorită prezenței lor ubiquitare pe întregul glob. În timp ce microplasticele au dimensiuni de până la 5.000 de micrometri (5 milimetri), nanoplasticele, la rândul lor, măsoară mai puțin de un micrometru.

Aceste particule extrem de mici reprezintă o provocare semnificativă, având capacitatea de a pătrunde în sistemul circulator, în organele vitale, în creier și chiar în inimă, din cauza dimensiunilor lor diminuate.

Cercetările privind consecințele nanoplasticelelor asupra ecosistemelor și sănătății umane sunt încă într-un stadiu incipient, iar anumite studii au început să evidențieze deja posibile efecte dăunătoare, în special asupra sistemului reproductiv.

Utilizând tehnologii avansate precum laserele, oamenii de știință au făcut progrese în înțelegerea modului în care nanoplasticele interacționează cu mediul și cu organismele vii.

Dimensiunile reduse ale acestor particule ridică îngrijorări legate de impactul lor asupra sănătății umane, deoarece pot intra în țesuturile și organele organismelor, generând potențiale consecințe adverse. În plus, capacitatea lor de a se acumula în diferite medii și biodegradabilitatea lor lentă adaugă complexitate problemei poluării plastice.

Cu toate acestea, în ciuda creșterii nivelului de conștientizare cu privire la pericolul nanoplasticelelor, există încă o nevoie acută de cercetări suplimentare pentru a înțelege pe deplin impactul acestora și pentru a dezvolta strategii eficiente de gestionare și prevenire a poluării cu plastice la scară globală.

Descoperirile curente subliniază necesitatea de acțiuni concertate la nivel global pentru a aborda această problemă și a proteja atât mediul înconjurător, cât și sănătatea umană în fața acestei amenințări emergente.

„Credem că toate apele îmbuteliate conţin nanoplastice, aşa că evidenţierea unora dintre ele ar putea fi considerată nedreaptă”, a explicat Beizhan Yan.

Apa plată sau apa minerală?

Dezbaterile privind alegerea dintre apă plată și apă minerală au fost subiect de discuție constantă în rândul consumatorilor preocupați de sănătatea și gustul apei pe care o consumă. Fiecare variantă vine cu propriile sale caracteristici, beneficii și preferințe, iar alegerea dintre cele două depinde de nevoile individuale și gusturile personale ale fiecărui consumator.

Apa plată, în general, este caracterizată de lipsa mineralelor sau a gazului carbonic. Este adesea considerată o alegere revigorantă și potrivită pentru cei care caută să-și hidrateze organismul fără să adauge elemente suplimentare. Gustul neutru al apei plate face ca aceasta să fie o alegere versatilă, potrivită pentru orice gust sau preferință.

Te-ar putea interesa și: Apă plată versus apă minerală. Ce e bine să bem, de fapt, și care ne hidratează mai mult

Apă minerală, pe de altă parte, provine din izvoare naturale și conține o varietate de minerale și oligoelemente care îi pot oferi beneficii adiționale sănătății. Această variantă de apă poate avea diverse profile minerale în funcție de sursa de proveniență, iar unii consumatori preferă gustul său distinctiv și caracteristicile nutriționale.

Alegerea dintre apă plată și apă minerală depinde în mare măsură de gusturile personale ale fiecărui consumator.Cei care caută un aport suplimentar de minerale pot opta pentru apă minerală, în timp ce cei care doresc o hidratare simplă pot prefera apa plată.

Unii consumatori pot simți discomfort gastric în urma consumului de apă minerală, din cauza gazului carbonic sau a mineralelor, în timp ce alții pot să aprecieze aceste caracteristici.