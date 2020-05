Cât de mulți bani a pierdut Cătălin Botezatu, din cauza pandemiei. Ce s-a ales de angajații lui

Wow, câți bani a pierdut Cătălin Botezatu, din cauza pandemiei! Decretarea stării de urgență pe teritoriul României a pus la pământ mii de afaceri, care au fost nevoite să tragă obloanele, din cauza noului virus. Printre cei care au de suferit se numără și renumitul designer vestimentar Cătălin Botezatu.

Cât de mulți bani a pierdut Cătălin Botezatu, din cauza pandemiei

Recent, Cătălin Botezatu a dezvăluit că şi afacerile sale au avut de suferit de pe urma stării de urgență impusă de Guvernul României. Pe perioada stării de urgenţă, restaurantele, mall-urile şi majoritatea magazinelor (în afară de cele alimentare) au fost închise. Afacerile multora au avut astfel de suferit. Cătălin Botezatu povesteşte acum cum a lucrat în această perioadă şi cât de mult a fost afectat financiar de pandemia de coronavirus.

„Am stat numai la telefoane, am lucrat de acasă. Îmi fac planuri de viitor, am încercat să reprogramez tot ce a fost anulat, să dau restartul afacerilor mele”, a povestit pentru Antena Stars Cătălin Botezatu, care se află în izolare, la munte.

Ce s-a ales de afacerile și angajații lui Cătălin Botezatu

Juratul ”Bravo, ai stil!” este sceptic și nu crede că magazinele de haine se vor deschide prea curând. În plus, îi are pe conștiință pe angajații săi, pe care a fost nevoit să-i trimită acasă. ”S-au închis multe magazine, şi asta aduce un minus activităţii mele şi o gaură imensă din punct de vedere financiar. Oamenii au rămas acasă şi trebuie să am grijă. Noi nu i-am dat afară”, a mărturisit el.

Cătălin Botezatu a fost nevoit să-și regândească toată aacerea și să o mute în online. Împreună cu o parte din angajații săi, a făcut tot posibil ca marfa sa să fie cât mai vizibilă pentru clienții săi, dar în mediul online. Astfel, și-a postat toate produsele pe site-ul lui oficial, dar a trebuit să facă sacrificii financiare. A redus drastic prețurile: „Fabrica mea vinde online tot felul de lucruri la preţuri mult sub piată, tocmai pentru a atrage ochiul cumpărătorului şi pentru a supravieţui”, a mai adăugat designerul.