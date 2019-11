Cât de mult suferă Ileana Lazariuc, după divorțul de Țiriac Jr. În tot acest timp, el se afișează cu noua iubită

E o perioadă foarte dificilă pentru Ileana Lazariuc, mai ales după vestea divorțului că ea și Ion Alexandru Țiriac au pus capăt poveștii de iubire, dar și că fostul soț s-ar iubi în prezent cu Sorana Cârstea.

Ileana Lazariuc și Țiriac Jr. au divorțat în foarte mare secret, la opt ani de la căsnicie și au și copii împreună. Vedeta a fost surprinsă în public, fiind greu de recunoscut, mai ales că șatena a ieșit din casă nemachiată și într-o ținută casual. Însă, Ileana Lazariuc a fost fotografiată prin Capitală și e total transformată. Divorțul pare să o fi afectat foarte tare, pentru că arată precum o persoană care a suferit foarte mult, și nu e exclus ca înainte să fi coborât din mașină ca aceasta să fi plâns. Divorțul secret s-a petrecut încă din anul 2017, dar vestea surprinzătoare e una care a sosit cu foarte mult mai târziu, în octombrie 2019.

Se pare că fosta soție a lui Țiriac Jr. nu s-a refăcut mai deloc emoțional, pentru că Ileana Lazariuc, de 37 de ani, a afișat o mină tristă, când a fost surprinsă la un centru comercial din Capitală, potrivit click.ro. Fusese până în respectivul supermarket din apropiere de casă pentru a face câteva cumpărături și a decis să iasă îmbrăcată lejer, cu o bluză largă, o pereche de pantofi sport și pantaloni negri, simpli.

Fiica Anastasiei Lazariuc a fost surprinsă la o lună de zile de la vestea separării de Țiriac Jr. și chiar ea a fost cea care le-a spus tuturor adevărul, într-un mesaj pe rețelele sociale. Totodată, la foarte puțin timp de la despărțirea oficială, fiul fostului mare tenismen s-a afișat cu actuala iubită, jucătoarea Sorana Cârstea.

”Din dorinţa de a reduce la tăcere zvonurile, am decis împreună să anunţăm oficial faptul că am divorţat acum 2 ani. Nu există secrete sau evenimente picante la baza deciziei noastre şi am dorit această perioadă de linişte şi discreţie atât pentru noi, dar în special pentru copiii noştri, fără să intervină alte speculaţii şi scenarii fabricate.

Deşi nimic nu s-a schimbat cu privire la cât de mult ne iubim, vom rămâne în continuare cei mai buni prieteni, suntem şi vom fi o familie unită şi părinţii a doi copii minunaţi. Vieţile noastre vor rămâne în continuare private şi aceasta este singura noastră declaraţie în legătură cu acest subiect. Vă mulţumim pentru înţelegere!”, a fost mesajul publicat de Ileana Lazariuc, pe Facebook.