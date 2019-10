Ţiriac Jr. şi Sorana Cîrstea, noul cuplu şoc din lumea mondenă? Detaliul care i-a dat de gol pe cei doi îndrăgostiţi

Țiriac Jr. și jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, noul cuplu din lumea mondenă? După divorțul de Ileana Lazariuc, veste surprinzătoare pentru toți admiratorii cuplului, a apărut un detaliu care i-a dat de gol pe cei doi îndrăgostiți.

Ileana Lazariuc, fiica interpretei Anastasia Lazariuc, s-a separat de soțul ei, Ion Ion Țiriac, fiul fostului mare jucător de tenis Ion Țiriac. Cuplul are doi copii, Nicholas Noah și Alexandru. Cei doi și-au spus ”adio” în 2017, după 10 ani de mariaj. De altfel, până să se afle de separare, care nu a fost prea dureroasă pentru niciuna dintre părțile implicate, juniorul și-ar fi găsit deja pe cineva.

”Din dorinţa de a reduce la tăcere zvonurile, am decis împreună să anunţăm oficial faptul că am divorţat acum 2 ani. Nu există secrete sau evenimente picante la baza deciziei noastre şi am dorit această perioadă de linişte şi discreţie atât pentru noi, dar în special pentru copiii noştri, fără să intervină alte speculaţii şi scenarii fabricate.

Deşi nimic nu s-a schimbat cu privire la cât de mult ne iubim, vom rămâne în continuare cei mai buni prieteni, suntem şi vom fi o familie unită şi părinţii a doi copii minunaţi. Vieţile noastre vor rămâne în continuare private şi aceasta este singura noastră declaraţie în legătură cu acest subiect. Vă mulţumim pentru înţelegere!”, a scris Ileana Lazariuc pe Facebook.