Cât de mult a schimbat-o maternitatea pe Andreea Ibacka. Soția lui Cabral, de nerecunoscut FOTO

Andreea și Cabral Ibacka au devenit părinți la 7 ani de la nuntă și tot atâția de când apropiații îi întrebau constant când vor avea un copil. Cât de mult a schimbat-o maternitatea pe actriță?

În luna decembrie a anului precedent, la 7 ani de la nuntă și tot atâția de când apropiații îi întrebau pe când un copil, Andreea și Cabral Ibacka au devenit părinții unei fetițe cu nume special cu origini japoneze, Namiko, ”copilul valurilor”. De atunci, micuța este cea care dă ora exactă în casă și cam toți gravitează în jurul ei. Însă, înainte de a ajunge să își țină ”inima în brațe”, Andreea a trecut prin greu.

Actrița a declarat că a dorit să nască pe cale naturală, dar sarcina ajunsese deja la 9 luni și jumătate, astfel că a încercat tot felul de metode.

„Am urcat scări, am ridicat greutăți, din păcate, a fost nevoie să fac cezariană. Am avut un copil foarte mare, iar eu aveam oasele înguste”, a povestit Andreea.

Acum, vedeta a trecut peste dureri și are o familie frumoasă de care se bucură în fiecare zi. De asemenea, deși este considerată o parte superficială, dar care ne face mai curajoși în multe situații, ea se poate lăuda și cu o siluetă de invidiat.

„Am slăbit foarte repede, am avut un organism care a reacționat bine. La naștere, aveam 9 kilograme în plus, iar copilul a avut 4 kilograme. Când m-am externat, mai aveam 3 kilograme în plus, acum mai am doar unul. Nu am ținut niciun fel de regim, sunt norocoasă, nu știu dacă la a doua sarcină va mai fi la fel”, a declarat Andreea Ibacka.