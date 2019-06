Cabral, anunț după 8 ani de relație cu Andreea Ibacka. Ce mesaj a transmis vedeta PRO TV

Cabral i-a făcut soției sale un fel de declarație de dragoste atipică, cu ocazia celebrării a opt ani de căsnicie. Prezentatorul i-a transmis un mesaj interesant, din care aflăm că viața lor de cuplu nu este deloc perfectă, așa cum ar crede mulți.

Cabral a scris pe blogul său câteva rânduri despre relația pe care o are de 12 ani cu cea mai importantă femeie din viața lui, Andreea Ibacka. Critic, dar plăcut, în stilul său caracteristic, prezentatorul își asumă rolul de „lider” al relației și se mândrește că a reușit să facă din Andreea „femeie serioasă”. În glumă, evident.

„Ieri (4 mai, n.r.) s-au făcut 8 ani de când am făcut femeie serioasă din ea. Ani perfecți? Departe de așa ceva. Fiecare cu greșelile lui. Plus rateurile comune… împreună. Au încercat mai mulți „să ne vândă” drept cuplul perfect. Am râs. Departe de așa ceva. Nici nu ne-am propus… și oricum nu reușeam. S-au făcut opt ani. Mă rog, 12 împreună… dar 8 de când m-am înduplecat și i-am dat numele meu. Îți zic… mare onoare!”