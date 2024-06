Cât de gravă este, de fapt, starea de sănătate a Ilenei Stana Ionescu, internată de urgență? Soțul actriței face dezvăluiri: ”Nu am vorbit niciodată despre moarte cu Ileana mea!” EXCLUSIV

Marea doamnă a scenei românești, Ileana Stana Ionescu (87 de ani), se află internată într-un spital din București, de mai bine de o săptămână. Vestea a creat panică în rândul prietenilor și al admiratorilor. Contactat de Playtech Știri, soțul ei, actorul Andrei Ionescu (96 de ani), ne-a oferit detalii despre starea de sănătate a Ilenei. Ne-a mai dezvăluit și că, deși el nu se teme de moarte, cu soția lui nu a îndrăznit niciodată să deschidă acest subiect delicat: ”Ea e mai sensibilă!”.

Vestea că Ileana Stana Ionescu se află, de câteva zile, pe un pat de spital i-a alertat pe fanii și pe prietenii actriței. Contactat de reporterul Playtech Știri, soțul ei, actorul Andrei Ionescu, ne-a vorbit despre starea acesteia de sănătate:

”Nu e bine că s-a aflat că Ileana este în spital, căci se produce agitație, vin prietenii la spital, ca să o viziteze, ne sună, ne trebuie un pic de liniște. În plus, ea a fost internată pentru niște analize de verificare, așa cum și eu merg, adesea, la spital, avem, totuși, o vârstă, suntem mai slăbiți, mai ne trebuie vitamine, alte medicamente. Oricum, Ileana mea o să fie externată luni sau marți, semn că nu e nimic grav”, ne-a spus Andrei Ionescu, exclusiv pentru Playtech Știri.

Se tem însă de moarte soții Andrei Ionescu și Ileana Stana Ionescu, având în vedere vârsta lor înaintată? Andrei Ionescu ne-a oferit un răspuns cu tâlc:

Andrei Ionescu susține că nu a îndrăznit niciodată să vorbească despre moarte cu Ileana, deși sunt căsătoriți de aproape 60 de ani:

Andrei Ionescu și Ileana Stana Ionescu așteaptă cu nerăbdare ca unicul lor fiu, stabilit în America, să revină în țară:

Andrei Ionescu mai susține că el și Ileana Stana Ionescu nu se confruntă cu probleme financiare, dimpotrivă, din pensie reușesc să ducă o viață decentă:

”Noi, actorii mai vechi de la Teatrul Național, am ieșit cu pensii bune, de peste 4.000 de lei, nu avem probleme cu banii, trăim decent. Am auzit însă că sunt și artiști care nu o duc deloc bine, care au pensii și de nici 2.000 de lei. Noi am avut noroc cu Ion Caramitru, fostul director al teatrului. El s-a zbătut să avem pensii decente, le-a făcut un mare bine actorilor care s-au retras din lumina reflectoarelor”, ne-a mai menționat Andrei Ionescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.