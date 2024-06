Momente grele pentru Ileana Stana Ionescu. Marea doamnă a teatrului românesc, de urgență la spital

Ileana Stana Ionescu, una dintre cele mai respectate și îndrăgite actrițe din România, cu o carieră impresionantă ce se întinde pe mai multe decenii, trece prin momente grele. Marea doamnă a teatrului românesc a fost luată cu salvarea și dusă la spital din cauza unor probleme medicale. Dezvăluirea îi aparține soțului ei, Andrei Ionescu.

„Ileana este internată în spital, de o săptămână. S-a simțit extrem de slăbită și am sunat la salvare să vină să vadă ce are. Așa că după un consult medical, cei de pe salvare ne-au spus și ne-au recomandat că cel mai bine este să meargă la spital, să se interneze, pentru a o întări puțin, după care marți o externează, o să iasă din spital și totul o să fie ok.

Am vorbit și la spital și mi s-a zis că au doctorii grijă de ea, i-au pus și o perfuzie să fie mai bine și am toată încrederea că o să fie așa. Acum, după ce s-a internat Ileana la spital, nu am rămas singur acasă, ci cu femeia pe care am angajat-o să aibă grijă de casă”, a precizat Andrei Ionescu pentru Click!.