Cât de dureroasă a fost despărțirea de Acces Direct pentru Simona Gherghe: ”M-a consumat! M-am retras ca să las locul!”

Simona Gherghe s-a despărțit de ”Acces Direct”, emisiune care a consacrat-o. Deși la început susținea că dorește o schimbare, în umbra acestei declarații era, de fapt, alt motiv. Cât de dureroasă a fost plecarea?

Vestea că Simona Gherghe nu va mai fi gazda emisiunii ”Acces Direct” după ce a moderat-o timp de 9 ani a fost un șoc pentru admiratorii ei. La început, prezentatoarea TV mărturisea că plecare ei survine în urma faptului că simte nevoia de ceva nou în plan profesional. Acum, după ce rumoara din jurul anunțului este doar un ecou, Gherghe a oferit mai multe detalii legate de acest subiect, mulți crezând că a fost ceva mai intens la mijloc.

Simona Gherghe și-a dorit să își deschidă orizonturile, lucru care s-a și întâmplat, simțind că profesia de prezentator al aceleiași emisiuni o ținea pe loc. Totodată, cazurile prezentate și dezbătute în emisiune au avut un impact asupra ei, astfel că și acesta a fost un factor pus în balanța deciziei. Vedeta TV a declarat că oamenii și poveștile venite în show o afectau din punct de vedere emoțional.

„Pentru că am simțit că, după aproape 9 ani, trebuie să schimb ceva în plan profesional. Cumva, lucrurile astea se întâmplă ciclic. Când am preluat emisiunea, în 2010, eram după aproape 9 ani de știri. Acum, am simțit că am obosit. Nu e un format comod. Emoțional, m-a consumat foarte tare. Și am decis să mă retrag, ca să las loc pentru ceva mai bun în viața mea”, a spus vedeta pentru viva.ro.