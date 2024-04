Cât de des merge Lidia Buble la biserică? Vedeta, despre legătura sa cu Dumnezeu: „Trebuie să recunosc” VIDEO EXCLUSIV

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România. Vedeta a crescut la Deva și provine dintr-o familie penticostală numeroasă, ea având 10 frați și surori. Atât ea, cât și frații ei au o legătură specială cu Dumnezeu, mai ales că tatăl lor este pastor. În copilărie, aceasta mergea deseori la biserică, însă odată cu mutarea sa în București, vedeta nu a mai reușit să ajungă atât de des în casa Domnului. Artista ne-a oferit un interviu exclusiv despre legătura sa cu Dumnezeu. Aceasta ne-a dezvăluit care este motto-ul familiei Buble!

Lidia Buble provine dintr-o familie penticostală numeroasă. Copilăria ei a fost de poveste, căci a crescut în casa părintească de la Deva împreună cu cei 10 frați și surori. Vedeta își aduce aminte cu drag de acea perioadă și își dorește să retrăiască acele momente de neprețuit. Artista ne-a dezvăluit care este motto-ul familiei Buble:

„Aș da orice să retrăiesc acele momente din copilărie, toți la masă…Din păcate, în momentul de față, le trăiesc mai rar pentru că am un program foarte încărcat și timpul nu îmi permite să ajung foarte des acasă la oamenii mei favoriți și dragi, dar ori de câte ori am ocazia, mă duc. Nici măcar mâncare nu îmi mai trebuie când ajung acasă!

În urmă cu mulți ani, Lidia Buble obișnuia să meargă la biserică să cânte în cor alături de frații și surorile ei, fiind o adevărată tradiție pentru familia Buble. Acum, odată cu programul încărcat, artista duce dorul acestui obicei. Lidia ne-a dezvăluit cât de des merge la biserică de când s-a mutat în București:

„Mă duc la biserică pe cât de des se poate mai ales când mă duc acasă și mă întorc în biserica în care, efectiv, am copilărit, am crescut împreună cu frații mei, unde am învățat să când, mi-am dezvoltat acest dar pe care mi l-a dat Dumnezeu.

La București, trebuie să recunosc, la biserică ajung puțin mai rar, dar ori de câte ori mă duc acasă ajung la biserică. Dacă nu, încerc să fac din casa mea o mică bisericuță, cânt melodiile pe care le cântam în copilărie.

Nimic nu este mai frumos decât atunci când sunt împreună cu surorile mele și mai ales dacă ne unim vocile.”, ne-a mărturist Lidia Buble, în exclusivitate pentru Playtech Știri.