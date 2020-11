Cât de bogată este Delia Matache. Acum cere bani de la stat

Delia Matache este în vizorul românilor deja de ani buni. Aceasta se poate lăuda cu o cariera fulminantă, un succes impresionant pe care nu-l poate contesta nimeni și cu o avere pe măsură adunată în toți acești ani. Câți bani cere artista acum de la stat?

Delia Matache este unul din cei mai iubiți artiști de la noi din țară, iar încă din adolescență de când a apărut prima oară în vizorul publicului a devenit plăcută. Anii ce au trecut au tot găsit-o într-o continuă schimbare, lucru care a făcut-o și mai interesantă pentru cei care o iubesc și care i-au urmat stilul excentric și naturalețea cu care acționează oriunde merge.

Alături de soțul ei, deține un duplex impresionant care are în jur de 400 de metri a cărui valoare este estimată de peste un milion de euro. Deși suntem în plină pandemie, soții Munteanu au pus ochii pe un alt duplex într-o altă zonă a Capitalei. De asemenea, aceasta deține piese vestimentare, bijuterii și mașini de lux, iar tarifele la evenimente sunt cuprinse între 2.500 și 3.500 de euro.

Context: câțiva artiști români au adresat o scrisoare deschisă politicienilor aflați la guvernare prin care cer să fie incluși în schema de ajutor de stat în sprijinul sectorului cultural. Printre alții care au fost nevoți să-și oprească activitatea se numără și Delia, care este alături de colegii de breaslă careu au fost prinși pe picior greșit în aceste vremuri. Cei mai cunoscuți din cântăreții din România care au apelat la această variantă de ajutor sunt: Loredana, Ristei sau Tudor Chirilă.

„Domnului prim-ministru Ludovic Orban, domnului ministru al Culturii Bogdan Gheorghiu, doamnei vicepremier Raluca Turcan, stimată doamnă, stimaţi domni, Am luat la cunoştinţă că Ministerul Culturii, cu sprijinul Guvernului României, a elaborat un proiect de schemă de ajutor de stat pentru a veni în sprijinul sectorului cultural, ale cărui activităţi au fost sistate pentru a preveni răspândirea virusului SARS-CoV-2. Însă am constatat cu surprindere că artiştii nu sunt incluşi în planul Guvernului. Citind cele cinci măsuri vizate în schema de ajutor de stat am observat că acestea se adresează doar operatorilor culturali, organizatorilor de festivaluri şi evenimente culturale, organizatorilor de evenimente muzicale şi stand-up comedy, vânzătorilor de bilete, librarilor şi editorilor, artiştii nefiind incluşi în niciuna dintre aceste măsuri”

Scrisoare semnată de aproximativ 100 de artiști