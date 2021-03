Cât de bogat este stomatologul acuzat că a violat-o pe Ștefania Costache. Ce s-a aflat despre el

Noi detalii despre stomatologul care este acuzat că a violat-o pe celebra fostă concurentă de la iUmor! Cât este de bogat acesta și care sunt lucrurile aflate recent despre el?

O fostă concurentă de la iUmor a șocat pe toată lumea în urmă cu câteva săptămâni când a venit în prim-plan cu povestea sa șocantă. Mai exact, Ștefania Costache a trecut pe data de 17 februarie printr-o experiență la care nimeni nu se aștepta și care a determinat-o să acționeze pe cale legală.

Astfel, un cunoscut medic somatolog din București s-a ales cu o plângere pe numele său. Cunoscutul personaj cunoscut sub numele de Lolrelai s-a prezentat și la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” pentru a putea demonstra cu ajutorul unui control de specialitate că a fost drogată și violată de respectivul doctor.

Vedeta a povestit în detaliu drama prin care a trecut în cadrul unui vlog de pe canalul său oficial de YouTube, dar și în câteva emisiuni de televiziune unde s-a prezentat ulterior.

Tânăra a mărturisit că nu știe ce s-a întâmplat cu ea câteva ore bune, după ce s-ar fi întâlnit cu specialistul, acuzându-l pe cel din urmă că i-a administrat „drogul violului” chiar în cabinetul său, mai apoi profitând de starea ei și ducând-o în apartamentul său pentru a întreține relații intime cu aceasta.

Conform cancan.ro, stomatologul C.B. a ales să fie din ce în ce mai retras în ultima perioadă, tocmai pentru că riscă să fie suspendat și de Colegiul Medicilor Stomatologi din România. Acesta se bucură de mașini, proprietăți în afara Bucureștiului și implicit și de sume frumoase în conturi.

”Doctorul stă retras acum, de când cu această anchetă. Cea mai mare parte a timpului și-o petrece într-o comună din apropierea Bucureștiului, probabil la casa părintească. Financiar stă bine domnul stomatolog, în ciuda scandalului provocat de fata de la iUmor, doar că își caută liniștea în provincie, încearcă să se rupă de tot ce s-ar fi întâmplat acolo”, precizează surse pentru publicația citată.

„Eu aveam de vorbit cu soția mea pe video call. Ea a adormit. În jurul orei 12 i-am zis că trebuie să meargă acasă. Se simțea mai bine. Cât a stat la mine în apartament era conștientă, mergea pe picioarele ei. Nu am întreținut relații sexuale cu ea și nu am pipăit-o în zonele intime. A făcut un atac panică. Am considerat-o o amică cu care ieșeam la cafea, de aceea am invitat o la mine acasă”

Declarațiile stomatologului de la Poliție